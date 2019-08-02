Финансы
Санкции и торговый спор обвалили рынок российских акцийDP.RU вчера в 13:10
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу закрылись в существенном минусе. Долларовый индикатор понес более существенные потери из-за ослабления рубля. Основной причиной продаж стали новости о введении нового пакета американских санкций против РФ в связи с делом Скрипалей.
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Футбол
Крылья Советов — Локомотив 1:2
Футболисты самарских «Крыльев Советов» в домашнем матче четвертого тура чемпионата России уступили московскому «Локомотиву».
Обновлено в 11:21
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Москве вновь проходит акция за честные выборы
Обновлено в 08:30
Футбол
Спартаковец Понсе удален в матче с «Динамо»
Аргентинский форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе был удален в первом тайме матча против «Динамо» за опасную игру против голкипера «бело-голубых» Антона Шунина.
Обновлено в 12:50
Технологии
Epic Games Store вновь задерживает обновления
Чаще всего претензии к онлайн-магазину Epic Games Store никак не связаны с сомнение в качестве или эксклюзивности игровых проектов.
Обновлено в 14:01
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Единоборства
Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»
Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Культура
Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии
Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Здоровье
Женщина рассказала об ужасах лагеря для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии
Амина Сахим, являющаяся бывшей жительницей печально известного «Эр-Рукбана», рассказала о нечеловеческих условиях пребывания в сирийском лагере беженцев.
Обновлено в 07:05
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Политика
Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой
Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой, сообщил РИА Новости координатор в РФ Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.
Обновлено в 10:20
Политика
Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram
Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Задержан шестой фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля
Следователи задержали шестого подозреваемого в причастности к массовым беспорядкам во время несанкционированной акции оппозиции в Москве 27 июля.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Стрельба произошла в магазине в Техасе
Стрельба произошла внутри или рядом с торговым центром Cielo Vista Mall в Эль-Пасо (штат Техас), сообщает ABC News.
Обновлено в 14:00
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Наука
Создан первый в мире эмбрион-химера обезьяны и человека
Международная команда ученых, работающих в лаборатории в Китае, во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа (Juan Carlos Izpisúa) заявила о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны с клетками человека.
Обновлено 01 августа в 15:59
Здоровье
Врач рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде
Кандидат медицинских наук, специалист по здоровому образу жизни Андрей Беловешкин рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде.
Обновлено в 05:56
Футбол
Футболист АЗ Тиль вылетел в Россию
Полузащитник голландского АЗ Гус Тиль вылетел в Россию, где, как ожидается, подпишет контракт с московским «Спартаком».
Обновлено в 05:07
Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Происшествия
Актер Александр Паль задержан в Москве
Обновлено в 10:40
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Общество
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05