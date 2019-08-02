Финансы

Санкции и торговый спор обвалили рынок российских акцийDP.RU вчера в 13:10

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу закрылись в существенном минусе. Долларовый индикатор понес более существенные потери из-за ослабления рубля. Основной причиной продаж стали новости о введении нового пакета американских санкций против РФ в связи с делом Скрипалей.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 2-3,9% из-за внешнего фона

ТАССвчера в 12:57

Доллар и евро подорожали на фоне новостей о санкциях и пошлинах

Вести.Ruвчера в 09:57

Российский рынок акций теряет по индексам 1-2%

РЕН ТВвчера в 03:29

Рынок акций РФ на неделе снизился на новостях из США, индекс РТС опустился к уровням начала лета

Финмаркетвчера в 12:39

Трамп обвалил российский рынок

Lenta.ruвчера в 04:46

Рынок акций РФ упал на фоне обострения торговых и санкционных опасений

ПРАЙМвчера в 12:54

Рынок акций открылся падением индексов на 1,2-2% на санкциях США

Интерфаксвчера в 03:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Футбол

Крылья Советов — Локомотив 1:2

Футболисты самарских «Крыльев Советов» в домашнем матче четвертого тура чемпионата России уступили московскому «Локомотиву».
Обновлено в 11:21
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Москве вновь проходит акция за честные выборы

Обновлено в 08:30
Футбол

Спартаковец Понсе удален в матче с «Динамо»

Аргентинский форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе был удален в первом тайме матча против «Динамо» за опасную игру против голкипера «бело-голубых» Антона Шунина.
Обновлено в 12:50
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Обновлено в 09:03
Технологии

Epic Games Store вновь задерживает обновления

Чаще всего претензии к онлайн-магазину Epic Games Store никак не связаны с сомнение в качестве или эксклюзивности игровых проектов.
Обновлено в 14:01
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Единоборства

Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»

Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Культура

Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии

Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Здоровье

Женщина рассказала об ужасах лагеря для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии

Амина Сахим, являющаяся бывшей жительницей печально известного «Эр-Рукбана», рассказала о нечеловеческих условиях пребывания в сирийском лагере беженцев.
Обновлено в 07:05
Политика

Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР

СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Политика

Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой

Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой, сообщил РИА Новости координатор в РФ Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.
Обновлено в 10:20
Политика

Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram

Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Задержан шестой фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля

Следователи задержали шестого подозреваемого в причастности к массовым беспорядкам во время несанкционированной акции оппозиции в Москве 27 июля.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Стрельба произошла в магазине в Техасе

Стрельба произошла внутри или рядом с торговым центром Cielo Vista Mall в Эль-Пасо (штат Техас), сообщает ABC News.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек

Обновлено в 14:04
Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Наука

Создан первый в мире эмбрион-химера обезьяны и человека

Международная команда ученых, работающих в лаборатории в Китае, во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа (Juan Carlos Izpisúa) заявила о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны с клетками человека.
Обновлено 01 августа в 15:59
Здоровье

Врач рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде

Кандидат медицинских наук, специалист по здоровому образу жизни Андрей Беловешкин рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде.
Обновлено в 05:56
Футбол

Футболист АЗ Тиль вылетел в Россию

Полузащитник голландского АЗ Гус Тиль вылетел в Россию, где, как ожидается, подпишет контракт с московским «Спартаком».
Обновлено в 05:07
Футбол

Мбаппе оттолкнул Неймара после победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Обновлено в 13:17
Происшествия

Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье

Обновлено в 11:03
Происшествия

Актер Александр Паль задержан в Москве

Обновлено в 10:40
Общество

Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей

Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Общество

Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей

Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Интернет

К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное