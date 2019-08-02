Финансы

Санкции и торговый спор обвалили рынок российских акцийDP.RU вчера в 13:10

В лидерах снижения пребывали котировки ММК (- 4, 63 %) и обыкновенные акции Сбербанка (- 3, 79 %). Бумаги двух золотодобывающих компаний "Полиметалл" и "Полюс" подорожали вопреки падению общего рынка на фоне роста фьючерсов на золото.
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