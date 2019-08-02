Финансы
Санкции и торговый спор обвалили рынок российских акцийDP.RU вчера в 13:10
В лидерах снижения пребывали котировки ММК (- 4, 63 %) и обыкновенные акции Сбербанка (- 3, 79 %). Бумаги двух золотодобывающих компаний "Полиметалл" и "Полюс" подорожали вопреки падению общего рынка на фоне роста фьючерсов на золото.
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Футбол
Зенит — Краснодар 1:1
Обновлено в 16:27
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Культура
Рэперы Noize MC и Face поддержали акции протеста в Москве
Обновлено в 14:51
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Обновлено в 07:26
Футбол
Поле «Газпром Арены» подготовили к матчу после концерта Rammstein
Меньше чем за сутки подготовили к футбольному матчу поле стадиона «Газпром Арена», где накануне прошел концерт немецкой группы Rammstein.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Милиция проверяет сообщения о минировании вокзала и самолетов в Минске
Сотрудники белорусских правоохранительных органов занимаются проверкой информации о минировании вокзала в Минске, а также нескольких самолетов, вылетающих из столичного аэропорта.
Обновлено в 11:48
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
К каким правозащитным организациям обратиться при задержании на митинге
Фото: Софья Сандурская/URA.RU/TASS Главное правило, которого советуют придерживаться правозащитные организации: если вы собираетесь на митинг, то идите на него с полностью заряженным телефоном и портативным зарядным устройством.
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие
Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
20 тыс. зрителей собрались в первый день Армейских игр в Китае
В Китае в первый день Армейских игр пришли более 20 тысяч зрителей, информирует пресс-центр игр.
Обновлено в 09:10
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Шойгу объяснил отсутствие стран НАТО на Армейских международных играх
Обновлено в 16:08
Недвижимость
России предсказали ипотечный бум
Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Спорт
Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон
В Сети опубликовано видео новой короткой программы фигуристки Алины Загитовой, с которой россиянка будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 07:57
Спорт
Популярный стример Overwatch готов уйти с Twitch на Mixer
Датский стример и бывший профессиональный игрок в Overwatch Даниэль dafran Франческа признался, что с радостью перейдет с Twitch на Mixer, если платформа предложит ему хороший контракт.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Мифы в пользу дилеров. Лечит ли что-либо «медицинская марихуана»?
Отношение к марихуане — самому распространенному наркотику — в мире стремительно меняется.
Обновлено в 17:06
Экономика
Вступает в силу закон о страховании жилья граждан от ЧС
Закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, принятый годом ранее, вступает в силу 4 августа.
Обновлено в 17:05
Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
Обновлено в 15:31