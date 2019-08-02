Финансы
Санкции и торговый спор обвалили рынок российских акцийDP.RU вчера в 13:10
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу закрылись в существенном минусе. Долларовый индикатор понес более существенные потери из-за ослабления рубля. Основной причиной продаж стали новости о введении нового пакета американских санкций против РФ в связи с делом Скрипалей.
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Футбол
«Зенит» заявил Малкома на сезон
В свой единственный сезон в Барселоне Малком провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
Обновлено в 07:00
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
Италия предложила помощь в тушении пожаров в Сибири
Обновлено в 07:23
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Здоровье
Врач рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде
Кандидат медицинских наук, специалист по здоровому образу жизни Андрей Беловешкин рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Рядом с Крымом пролетел самолет-разведчик США
Американский самолет провел разведку у российских границ Черноморского побережья.
Обновлено в 10:56
Политика
Медведчук призвал украинские власти договориться с Россией по газу
В решении газового вопроса есть один путь — договариваться с Россией, — написал политик в Twitter.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Общество
Гороскоп 4 августа: Девы проявят великодушие, у Водолеев прилив сил
Мужчинам-Девам звезды сулят продвижение по служебной лестнице или успех в финансовой операции. В личной жизни следует проявить великодушие.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
В России представлен ячеистый радиопоглощающий материал РПМ-СА-N
Среди прочего ИРЗ представил новое радиопоглощающее покрытие РПМ-СА-N.
Обновлено в 09:35
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол
Мбаппе выгнал Неймара во время командного фото ПСЖ после победы в Суперкубке Франции
Обновлено в 11:49
Футбол
«Спартак» пригласил на матч с «Динамо» мальчика из Ирака. Красно-белые помогают ему с реабилитацией после взрыва противопехотной мины
Матч 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» посетит мальчик из Ирака Касим Алькадим, потерявший ногу 10 лет назад в результате взрыва противопехотной мины.
Обновлено в 10:35
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Авто
JAC запустил сборку самого доступного пикапа для России
Как рассказали в пресс-службе марки, на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай, Казахстан, было запущено производство пикапов JAC T6, предназначенных для российского рынка.
Обновлено в 10:08
Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Политика
В США объяснили введение новых санкций против России
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на выставке МАКС-2019
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 будет впервые представлен публике на статической экспозиции МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:49
Музыка
На молодежном фестивале «Берег-2019» откроют 13 тематических площадок
24 августа в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена» пройдет масштабный молодежный фестиваль «Берег-2019».
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.
Обновлено в 11:30