Санкции США в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) и АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» («Ростех») поставили под угрозу создание композитного «черного крыла» для текущего ключевого перспективного проекта в российском гражданском авиапроме — самолета МС-21.

с чего всё началось

Поставки композитных материалов для ряда компонентов российского самолета МС-21 прекращены из-за санкций США, наложенных на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) и Ростех. Это грозит задержкой серийного выпуска машины, сообщает 10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиастроении.

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