Энергетика

Санкции США спровоцировали спрос на российскую нефтьМойка78 вчера в 04:24

Российская нефть стала пользоваться большим спросом в мире после введения Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана и Венесуэлы. Как сообщает Bloomberg, российским экспортерам удалось дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн в период с ноября 2018 по июль 2019 года.
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Обновлено в 04:23
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Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары

Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
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Наука

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Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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