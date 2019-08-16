Энергетика
Санкции США спровоцировали спрос на российскую нефтьМойка78 вчера в 04:24
Российская нефть стала пользоваться большим спросом в мире после введения Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана и Венесуэлы. Как сообщает Bloomberg, российским экспортерам удалось дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн в период с ноября 2018 по июль 2019 года.
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Санкционный навар. Российские нефтяники наживаются на амбициях США
Национальная служба новостейвчера в 14:49
Российские экспортеры нарастили доходы на миллиард долларов из-за нефтяных санкций
Московский Комсомолецвчера в 21:02
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:38, Ашберн
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