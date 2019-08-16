Энергетика

Санкции США спровоцировали спрос на российскую нефтьМойка78 вчера в 04:24

Российская нефть стала пользоваться большим спросом в мире после введения Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана и Венесуэлы. Как сообщает Bloomberg, российским экспортерам удалось дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн в период с ноября 2018 по июль 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Российские экспортеры нарастили доходы на миллиард долларов из-за нефтяных санкций

Московский Комсомолецвчера в 21:02

Санкционный навар. Российские нефтяники наживаются на амбициях США

Национальная служба новостейвчера в 14:49

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Газета.Ruвчера в 06:03

Санкции Трампа обогатили Россию почти на миллиард долларов

URA.Ruвчера в 02:02

Bloomberg: российские нефтяники заработали почти $1 млрд на санкциях США

ТАССвчера в 03:12

Bloomberg узнал о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках

РБКвчера в 02:34

Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть

РИА Новостивчера в 02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:27, Ашберн
Баскетбол

Прохоров продал «Бруклин» за рекордную сумму в $2,35 млрд

Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Командир А321 извинился перед пассажирами

Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Экономика

В Кургане могут запустить производство электробусов

Муратов добавил, что производство планируется запустить с применением технологий «Роснано».
Обновлено вчера в 09:52
Политика

США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье

Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга

Биопсия показала, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Женщине сделали операцию, удалив пораженный участок кожи.
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Энергетика

Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть

Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Instagram Ольги Бузовой потребовали заблокировать

Обновлено вчера в 06:29
ЖКХ

Более 2 тысяч людей оказались в зонах подтопления в Уссурийске

Обновлено вчера в 22:23
Футбол

Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском

Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено вчера в 15:44
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Культура

В Москве спилили дерево из сериала «Бригада»

В Москве спилили ясень из сериала «Бригада», находившийся на смотровой площадке Воробьевых гор.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия

МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька

Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

В Москве мужчина с топором потребовал в банке закрытия кредита

В пресс-службе центрального округа Росгвардии проинформировали о том, что в Москве задержали нетрезвого мужчину, который ворвался в банк с топором и требовал закрыть его кредит.
Обновлено в 00:17
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено 15 августа в 06:57
Происшествия

В США произошла стрельба возле университета Алабамы

Стрельба произошла возле Государственного университета штата Алабама в США. Об этом сообщает New York Post .
Обновлено вчера в 06:28
Авто

Россиянам хотят запретить ездить на старых автомобилях

Комитет Госдумы по промышленности направил в Минтранс и Минпромторг предложение запретить эксплуатировать автомобили, которые достигли предельного срока эксплуатации.
Обновлено 14 августа в 01:13
Гаджеты

Смартфон Motorola One Action представлен официально

Обновлено вчера в 10:09
Авто

Места в машине, которые нужно регулярно смазывать

Осмотра и мойки порой недостаточно, а потому стоит рассказать подробнее, какие именно комплектующие необходимо дополнительно смазывать.
Обновлено вчера в 23:35
Авто

Немецкая компания отказалась от покупки 85 автомобилей Tesla

Немецкая компания Nextmove, занимающаяся прокатом автомобилей, отказалась от покупки 85 электромобилей Tesla Model 3 на сумму $5,55 млн.
Обновлено в 00:01
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено 15 августа в 10:10
Интернет

Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации

Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
Обновлено вчера в 00:32
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в мечети под Осло рассказал о своих мотивах

Норвежец Филип Мансхаус, которого подозревают в терроризме из-за нападения на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

При пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек, еще десять пострадали, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено вчера в 13:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное