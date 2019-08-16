Энергетика

Санкции США сделали российских нефтяников еще богачеBFM.ru 03:40

Санкции, введенные администрацией Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы, увеличили спрос на российскую нефть. Как пишет Bloomberg, российские нефтяные компании с ноября 2018 года по июль дополнительно смогли заработать $905 млн.
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Санкционный навар. Российские нефтяники наживаются на амбициях США

Национальная служба новостей14:49

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Газета.Ru06:03

Bloomberg: российские нефтяники заработали почти $1 млрд на санкциях США

ТАСС03:12

Санкции Трампа обогатили Россию почти на миллиард долларов

URA.Ru02:02

Санкции США помогли России заработать миллиард долларов

Lenta.ru03:08

Bloomberg узнал о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках

РБК02:34

Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть

РИА Новости02:00
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:10, Ашберн
Происшествия

Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали

Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Ростех создаст новые прицелы для стрелкового оружия

Обновлено в 08:27
Хоккей

«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту», забив два гола в меньшинстве

«Барыс» забил два гола в меньшинстве и один в большинстве.
Обновлено в 16:10
Кино

В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»

Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Обновлено в 09:06
Происшествия

Против жены Атамбаева возбудили уголовное дело

Обновлено в 03:06
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 08:49
Политика

Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса

Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах

Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Футбол

Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян.
Обновлено в 16:01
Технологии

Сбербанк внедрит в магазинах оплату по биометрии

Как сообщают «Ведомости», для держателей банковских карт появится возможность оплаты покупок при помощи изображения лица или отпечатка пальца.
Обновлено в 03:44
Общество

В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды

Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено в 16:40
Происшествия

В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька

Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Футбол

«Спартак» предоставил бессрочное право прохода на игры экипажу А321

"Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа", - говорится в комментарии ФК "Спартак".
Обновлено в 14:03
Футбол

Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»

Обновлено в 14:32
Армия и оружие

Израильская система ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету

Израильские военные сообщили в пятницу, что система ПВО "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа ракету.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео

Обновлено вчера в 09:40
Футбол

«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ

Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Общество

«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве

Обновлено в 15:54
Кино

В Гонконге протестующие призвали бойкотировать ремейк «Мулана»

В Гонконге участники протестов против нового закона о выдаче преступников иностранным государствам призвали бойкотировать грядущий ремейк фильма «Мулан» с Лю Ифэй в главной роли.
Обновлено в 16:15
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании по футболу

Обновлено в 16:57
Здоровье

Центр амбулаторной онкопомощи появится на юге Волгограда

Обновлено в 12:19
Космос

Virgin Galactic представила новый космопорт

Компания Virgin Galactic продемонстрировала журналистам новый космопорт в штате Нью-Мексико (США).
Обновлено вчера в 14:00
Наука

В Калифорнии хотят сделать все крыши «холодными». Так ученые хотят уменьшить воздействие жары на людей

Новое исследование, проведенное учеными из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США, показало, что если в самых густонаселенных районах Калифорнии Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сакраменто уставить «холодные» крыши — к 2050 году это поможет снизить воздействие аномальной жары на людей.
Обновлено в 11:01
Авто

Эксплуатацию старых автомобилей хотят запретить в России

По итогам встречи депутаты составили предложение о запрете эксплуатации старых автомобилей.
Обновлено 14 августа в 02:36
Происшествия

После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить

Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".
Обновлено в 15:26
Здоровье

Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком онкологии

Обновлено в 15:54
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