Энергетика

Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефтьРИА Новости 02:00

Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг. По данным агентства, с ноября 2018 по июль 2019-го российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 миллионов долларов.
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Санкционный навар. Российские нефтяники наживаются на амбициях США

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Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Газета.Ru06:03
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
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В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой

В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
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Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

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Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини

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После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
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Путин отказался передать операторам частоты для 5G

Президент России Владимир Путин не дал операторам разрешения на использование популярных частот для развития 5G.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька

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Обновлено в 10:22
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Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл

Британские экологи выступили с критикой принца Гарри и Меган Маркл за использование частного самолёта Gulfstream 550.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате обрушения стены здания в ходе демонтажа на промышленной площадке в Ленинградской области.
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Здоровье

В НИИ детской хирургии начали применять новый метод лечения уролитиаза

Институт намерен развивать два метода литотрипсии для больных детей.
Обновлено в 06:45
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МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров

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Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

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У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа

Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

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Обновлено в 17:15
Здоровье

Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды

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Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Обновлено в 09:20
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Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения

Обновлено в 16:34
Происшествия

На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море

Специально подготовленные собаки спасли в Италии на праздник Феррагосто восьмерых человек, которые тонули в море, сообщил в пятницу РИА Новости представитель "Итальянской школы собак-спасателей" (SICS) Ферруччо Пиленга.
Обновлено в 10:45
Общество

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

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Политика

Лайнер «Князь Владимир» в будущем году 5 раз зайдет в Сухум

Как стало известно abhazia-news.ru, его круизную линию решили продлить до Сухума. В октябре пройдет тестирование захода корабля.
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Авто

400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России

На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено в 07:19
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«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
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Происшествия

Уголовное дело завели на жену Атамбаева

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Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился

Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
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Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
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ЦИК Украины распустил избирком в Черниговской области

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о досрочном прекращении полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) 210-го одномандатного округа в городе Прилуки (Черниговская область) из-за несвоевременной подачи документов об итогах голосования на выборах в Раду.
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В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
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В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка

В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
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