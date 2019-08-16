Энергетика
Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефтьРИА Новости 02:00
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг. По данным агентства, с ноября 2018 по июль 2019-го российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 миллионов долларов.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Происшествия
В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой
В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:57
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини
Для выхода к бассейну Полина выбрала составное мини-бикини: черный бра на широких бретелях и красный низ.
Обновлено в 08:05
Космос
Математики ЮУрГУ создали систему уравнений для описания превращений во Вселенной
Обновлено в 10:47
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Политика
Путин отказался передать операторам частоты для 5G
Президент России Владимир Путин не дал операторам разрешения на использование популярных частот для развития 5G.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька
Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл
Британские экологи выступили с критикой принца Гарри и Меган Маркл за использование частного самолёта Gulfstream 550.
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате обрушения стены здания в ходе демонтажа на промышленной площадке в Ленинградской области.
Обновлено в 11:02
Здоровье
В НИИ детской хирургии начали применять новый метод лечения уролитиаза
Институт намерен развивать два метода литотрипсии для больных детей.
Обновлено в 06:45
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Обновлено в 09:36
Происшествия
На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море
Специально подготовленные собаки спасли в Италии на праздник Феррагосто восьмерых человек, которые тонули в море, сообщил в пятницу РИА Новости представитель "Итальянской школы собак-спасателей" (SICS) Ферруччо Пиленга.
Обновлено в 10:45
Политика
Лайнер «Князь Владимир» в будущем году 5 раз зайдет в Сухум
Как стало известно abhazia-news.ru, его круизную линию решили продлить до Сухума. В октябре пройдет тестирование захода корабля.
Обновлено в 15:09
Авто
400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России
На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено в 07:19
Футбол
«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Уголовное дело завели на жену Атамбаева
Обновлено в 16:28
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Наука
Разработан новый метод диагностики аутизма
Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
Обновлено в 16:35
Политика
ЦИК Украины распустил избирком в Черниговской области
Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о досрочном прекращении полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) 210-го одномандатного округа в городе Прилуки (Черниговская область) из-за несвоевременной подачи документов об итогах голосования на выборах в Раду.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01