Политика

Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — BloombergREGNUM 01:13

Власти США продемонстрировали нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
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Как сообщило агентство Bloomberg
 со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна, сенат конгресса США еще не проголосовал по законопроекту о санкциях против строительства «Северного потока — 2», который, между тем, уже почти готов.
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