Политика
Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — BloombergREGNUM 01:13
Власти США продемонстрировали нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
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с чего всё началось
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна, сенат конгресса США еще не проголосовал по законопроекту о санкциях против строительства «Северного потока — 2», который, между тем, уже почти готов.Телеканал 360°02:34
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Западные эксперты признали бесполезность санкций против «Северного потока – 2»
Известия08 августа в 23:30
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон
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В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
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Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
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Обновлено вчера в 08:53
Политика
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Обновлено в 00:58
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
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В Якутии вертолет Ми-8 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку.
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Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
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Обновлено 08 августа в 12:43
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Как сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, на сегодня сняты практические все «принципиальные» разногласия и достигнуты все договоренности.
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Макгрегор заявил, что стал миллиардером
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Обновлено вчера в 15:24
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Обновлено вчера в 15:55
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ЦСКА внёс 15-летнего вратаря в заявку на РПЛ
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Отмечается, что Неймару было предложено пятилетнее соглашение, по условиям которого нападающий сможет заработать в общей сложности €200 млн.
Обновлено в 04:34
Общество
Сельдяного короля впервые заметили у берегов России
Житель Приморья Владимир Тарасов считается первым человеком, которому удалось поймать сельдяного короля в России.
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