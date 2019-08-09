Политика
Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — BloombergREGNUM 01:13
Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
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Западные эксперты признали бесполезность санкций против «Северного потока – 2»
Известия08 августа в 23:30
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:51, Вашингтон
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Пытавшийся объехать мир на велосипеде путешественник погиб в ДТП
Обновлено вчера в 20:57
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено 08 августа в 11:02
Политика
Трамп заявил о возможной сделке Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский настроен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Военные отправили беспилотники на разведку склада под Ачинском
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Футбол
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Дортмундская "Боруссия" обыграла "Юрдинген" в рамках 1-го раунда Кубка Германии.
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Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
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Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Восемнадцать туристов застряли на пляже в Приморье из-за ливней
Восемнадцать туристов, среди которых есть двое детей, застряли на пляже в Приморье из-за ливней, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 23:35
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49
Интернет
Личные данные любителей секса втроем оказались под угрозой
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
На МКАД затруднено движение из-за ДТП с пятью автомобилями
Из-за ДТП перекрыто движение на трех полосах из пяти, заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Обновлено в 01:22
Волейбол
Игрок сборной России — о матче с Мексикой: «Чувствовали себя не в своей тарелке»
Связующий сборной России Александр Бутько подвел итоги матча против Мексики, в котором национальная команда одержала победу.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено вчера в 14:18
Экономика
В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком
Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
Обновлено вчера в 14:41
Общество
Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае
Власти Китая эвакуировали более миллиона человек, проживающих в восточной части страны.
Обновлено в 01:21
Политика
МИД РФ вызвал советника-посланника посольства США
Американского дипломата вызвали в МИД РФ в связи с публикацией информации о несанкционированной акции в Москве, которая была проведена 3 августа.
Обновлено вчера в 05:06
Футбол
«Бавария» хочет арендовать Перишича
Полузащитник «Интера» Иван Перишич заинтересовал «Баварию» Мюнхенцы планируют взять 30-летнего хорвата в аренду и уже сделали предложение итальянскому клубу.
Обновлено 08 августа в 15:56
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 04:27
Авто
АвтоВАЗ расширил линейку коммерческих Lada Largus
Как сообщает портал "Лада.онлайн", АвтоВАЗ получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на коммерческие версии универсала Lada Largus.
Обновлено вчера в 02:55
Политика
Лидер движения против рабства «Альтернатива» пропал в Сирии
Олег Мельников, лидер движения «Альтернатива», борющегося против современного рабства, пропал на территории Сирии.
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Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обстреле района села Калиново со стороны ВСУ
Обстрелу со стороны киевских силовиков подвергся район села Калиново самопровозглашённой Луганской народной республики.
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Здоровье
Ученые рассказали, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить
Отмечается, что "исследование имело некоторые ограничения, так как данные о потреблении пищи были основаны на том, что сообщали сами люди".
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Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
Ниже поддержка у президента была только в апреле 2001 года, 18 лет назад — тогда за Путина были готовы голосовать только 42% опрошенных, отметила Русская служба Би-би-си.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Определена дата первого заседания новой Рады Украины
На 29 августа назначено первое заседание депутатов IX созыва Верховной Рады Украины.
Обновлено вчера в 09:30
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Ричард Гир впервые показался на публике с младшим сыном
На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
Обновлено вчера в 20:00
Наука
Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства
Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.
Обновлено вчера в 03:20