Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалымиLenta.ru 04:03
Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg. Законопроект о санкциях еще не принят, а трубопровод уже практически готов.
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с чего всё началось
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна, сенат конгресса США еще не проголосовал по законопроекту о санкциях против строительства «Северного потока — 2», который, между тем, уже почти готов.Телеканал 360°02:34
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Западные эксперты признали бесполезность санкций против «Северного потока – 2»
Известия08 августа в 23:30
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:55, Вашингтон
Транспорт
Люди собираются на согласованный митинг в центре Москвы
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Общество
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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал поражение от "Лиона" со счетом 0:3 в 1-м туре лиги 1. На 30-й минуте монегаски остались в меньшинстве после удаления Сеска Фабрегаса.
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Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Политика
США выставили за порог «нормандского формата»: заявление МИД Франции
Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата" за счет США и Великобритании, призвал не распылять внимание, а сосредоточиться на существующих форматах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
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Обновлено в 07:30
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Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
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Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Авто
Hyundai готовит к дебюту седан Xcent дешевле Solaris
В марте 2020-го года компания Hyundai планирует представить маленький седан Xcent новой генерации.
Обновлено вчера в 07:26
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Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
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Шоу-бизнес
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Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России
Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 06:54