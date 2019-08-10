Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалымиLenta.ru 04:03
Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg. Законопроект о санкциях еще не принят, а трубопровод уже практически готов.
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с чего всё началось
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна, сенат конгресса США еще не проголосовал по законопроекту о санкциях против строительства «Северного потока — 2», который, между тем, уже почти готов.Телеканал 360°02:34
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Западные эксперты признали бесполезность санкций против «Северного потока – 2»
Известия08 августа в 23:30
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:26, Вашингтон
Политика
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В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
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Обновлено 08 августа в 12:30
Происшествия
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Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
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В рамках открывшейся сегодня конференции Huawei Developers Conference 2019,китайская компания представила публике свою новую фирменную операционную систему HarmonyOS.
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Бывший главный наставник футбольных клубов «Манчестер Юнайтед», миланского «Интера», лиссабонского «Порту» и мадридского «Реала» Жозе Моуринью станет в сезоне 2019/20 экспертом британского телеканала Sky Sports, сообщается 10 августа на официальном сайте телеканала.
Обновлено в 06:18
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Врач назвала самые вредные и опасные сорта сыра
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Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».
Обновлено в 06:13
Экономика
Gett предупредил о перспективе 20-процентного роста цен на такси
Директор Gett в России Максим Жаворонков озвучил свои опасения о монополизации рынка на двухдневном Международном евразийском форуме «Такси», который завершился в эту пятницу в Москве.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Танзании при ЧП с бензовозом погибли более 50 человек
Обновлено в 04:13
Футбол
СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал»
Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает sport.es.
Обновлено в 04:47
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
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В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
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Обновлено в 02:31
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
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Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
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В Telegram появились беззвучные сообщения
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В НМ ДНР проведены сборы с гранатомётчиками и снайперами
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Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Украинских депутатов пригласили посетить Крым
«Юрию Бойко стоит сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, которая пришла к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией, делать столь провокационные и несогласованные заявления», – сказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 04:51
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Путин поздравил Олега Стриженова с юбилеем
Обновлено в 04:35
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На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии
Обновлено вчера в 05:24
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
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Происшествия
В Копенгагене прогремел второй за неделю взрыв
В Дании крайне обеспокоены случившимся, ведь это уже второй за неделю взрыв в Копенгагене.
Обновлено в 02:25
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено вчера в 16:09
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Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59