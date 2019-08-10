с чего всё началось

Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg. Законопроект о санкциях еще не принят, а трубопровод уже практически готов.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Происшествия В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.

Происшествия Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Курганской области Следственные органы возбудили уголовное дело после съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса в Курганской области.

Гаджеты Huawei представила фирменную операционную систему HarmonyOS В рамках открывшейся сегодня конференции Huawei Developers Conference 2019,китайская компания представила публике свою новую фирменную операционную систему HarmonyOS.

Футбол Жозе Моуриньо станет экспертом на канале Sky Sports Бывший главный наставник футбольных клубов «Манчестер Юнайтед», миланского «Интера», лиссабонского «Порту» и мадридского «Реала» Жозе Моуринью станет в сезоне 2019/20 экспертом британского телеканала Sky Sports, сообщается 10 августа на официальном сайте телеканала.

Политика Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.

Здоровье Врач назвала самые вредные и опасные сорта сыра Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными для здоровья.

Политика СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».

Экономика Gett предупредил о перспективе 20-процентного роста цен на такси Директор Gett в России Максим Жаворонков озвучил свои опасения о монополизации рынка на двухдневном Международном евразийском форуме «Такси», который завершился в эту пятницу в Москве.

Футбол СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал» Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает sport.es.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Общество Более 1 млн человек эвакуировали из-за супертайфуна в Китае Супертайфун «Лекима» продолжает бушевать и терзать Китай. Местные власти уже эвакуировали более миллиона человек из опасных территорий.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Общество Названы самые распространенные фамилии россиян На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

Гаджеты В Telegram появились беззвучные сообщения Вышло очередное обновление мессенджера Telegram для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS: апдейпт включает довольно большое количество дополнений и улучшений.

Армия и оружие В НМ ДНР проведены сборы с гранатомётчиками и снайперами В Народной милиции ДНР проведены сборы с гранатомётчиками и снайперами общевойсковых подразделений.

Общество Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Политика Украинских депутатов пригласили посетить Крым «Юрию Бойко стоит сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, которая пришла к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией, делать столь провокационные и несогласованные заявления», – сказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Общество Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.

Происшествия В Копенгагене прогремел второй за неделю взрыв В Дании крайне обеспокоены случившимся, ведь это уже второй за неделю взрыв в Копенгагене.