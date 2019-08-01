Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане близок к переходу в "Баварию", утверждает Kicker. 23-летний футболист согласился на переход в стан чемпиона Германии. Трансфер игрока обойдётся мюнхенцам в 100 миллионов евро, а сам Сане подпишет долгосрочный контракт.

Сане дал согласие на переход в «Баварию»

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