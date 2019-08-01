Футбол
Сане согласился перейти в «Баварию»Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:16
Немецкий нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане согласовал контракт с «Баварией». Как информирует Kicker, трансфер Лероя Сане из «Манчестер Сити» в «Баварию» состоится в ближайшее время. 23-летний игрок сборной Германии согласовал детали контракта с мюнхенским клубом.
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