Футбол
Сане повредил крестообразную связку и будет прооперированРИА Новости вчера в 12:39
У полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена, сообщается на сайте английского футбольного клуба. Отмечается, что на следующей неделе 23-летнему немецкому футболисту предстоит операция.
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Хасан Салихамиджич: «Сане – игрок „Ман Сити“. Желаем ему скорейшего выздоровления»
Sports.ruвчера в 15:58
Сане будет сделана операция в связи с травмой передней крестообразной связки колена
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Ашберн
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