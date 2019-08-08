Футбол

Сане повредил крестообразную связку и будет прооперированРИА Новости вчера в 12:39

У полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена, сообщается на сайте английского футбольного клуба. Отмечается, что на следующей неделе 23-летнему немецкому футболисту предстоит операция.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Спортивный директор «Баварии» пожелал Сане скорейшего выздоровления

Soccer.ruвчера в 17:08

Хасан Салихамиджич: «Сане – игрок „Ман Сити“. Желаем ему скорейшего выздоровления»

Sports.ruвчера в 15:58

«Манчестер Сити» подтвердил травму «крестов» у Зане, немец перенесёт операцию

Чемпионатвчера в 12:56

Сане повредил крестообразную связку. Форварду предстоит операция

Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:16

«Манчестер Сити» подтвердил «кресты» у Сане. Игрок перенесет операцию

Спорт-Экспрессвчера в 12:17

Сане будет сделана операция в связи с травмой передней крестообразной связки колена

Sport24.ruвчера в 12:23

У Сане травма крестообразной связки правого колена. Ему предстоит операция

Бомбардир.рувчера в 13:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Ашберн
Политика

Во Франции депутат призвал решить вопрос займов времен царской России

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к правительству страны с призывом разъяснить меры, которые власти намерены принять для «окончательного разрешения» вопроса о выплатах России по облигациям царских времен.
Обновлено в 04:18
Общество

Синоптик назвал время окончания шторма в Москве

До вечера 9 августа в городе ожидаются очень сильный дождь и шквалистый ветер до 20 – 25 м / с. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города к осторожности из-за штормового предупреждения.
Обновлено в 01:45
Политика

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Россиянин попытался убить коллегу в офисе и попал на видео

В Ставрополе мужчина ворвался в офис с ножом, чтобы убить своего бывшего коллегу.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Вилли Токаревым

Обновлено в 04:46
Технологии

В почте Mail.ru появился сервис для быстрых онлайн-платежей

В почте Mail.ru появился сервис для быстрых онлайн-платежей, сообщил IT-компания.
Обновлено в 03:55
Общество

Власти столицы рассказали о последствиях непогоды

Обновлено в 04:17
Политика

Советника американского посольства вызвали в МИД

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области

Обновлено вчера в 07:44
Общество

В России появится национальный стандарт на школьную форму

Предварительный национальный стандарт на школьную форму в России утвердят в России в 2020 году, рассказали в Минпромторге.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.
Обновлено в 00:07
Экономика

Дешевые лекарства стали меньше продавать в России, сообщили СМИ

В российских аптеках снижается доля продажи дешевых лекарств, в то время как дорогие препараты набирают оборот.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве

Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Гаджеты

Huawei представила операционную систему Harmonyos

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей

Обновлено вчера в 04:25
Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал свою дочь

Популярный певец и актер Рики Мартин впервые показал в Instagram лицо семимесячной дочери Люсии. "Свет очей моих", — подписал он снимок.
Обновлено в 04:58
Политика

Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

К восточному побережью Китая приближается тайфун «Лекима»

Как сообщает в среду Центральная метеорологическая служба Китая, эпицентр тайфуна достигнет побережья провинции в ночь с 9 на 10 августа.
Обновлено 07 августа в 00:17
Происшествия

Чемпионка России по конному спорту получила три года лишения свободы

Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено вчера в 13:46
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

Обновлено вчера в 06:29
Политика

В Крыму ввели мораторий на рост тарифов мобильной связи

Власти Крыма отменили запланированный на август рост тарифов на сотовую связь.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге

В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лерой Сане
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное