У полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена, сообщается на сайте английского футбольного клуба. Отмечается, что на следующей неделе 23-летнему немецкому футболисту предстоит операция.

Сане повредил крестообразную связку и будет прооперирован

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