Атакующий полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане был заменен на 13-й минуте матча за Суперкубок Англии с Ливерпулем. Вместо немецкого футболиста вышел Габриэл Жезус. Напомним, что Сане пытается перейти в Баварию, а также ведет переговоры о новом контракте с горожанами.

Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии

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