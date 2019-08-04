Футбол
Сане получил травму в матче за Суперкубок АнглииСоветский спорт 10:18
Суперкубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
|12′
Рахим Стерлинг
|13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
|33′
Кевин де Брюйне
|61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
|67′
Фабиньо
Наби Кейта
|67′
Жоэль Матип
|77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
|79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
|79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
|79′
|89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
|П
|53%
|Владение мячом
|47%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|9
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|2
|4
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
32
Матип
12
Гомес
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
8
Кейта
20
Лаллана
11
Салах
23
Шакири
15
Окслейд-Чемберлен
1
Браво
2
Уокер
5
Стоунз
30
Отаменди
11
Зинченко
47
Фоден
16
Эрнандес
8
Гюндоган
20
Силва
7
Стерлинг
9
Жезус
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Атакующий полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане был заменен на 13-й минуте матча за Суперкубок Англии с Ливерпулем. Вместо немецкого футболиста вышел Габриэл Жезус. Напомним, что Сане пытается перейти в Баварию, а также ведет переговоры о новом контракте с горожанами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Происшествия
CBS: установлена личность стрелка в Дейтоне
Правоохранители установили личность подозреваемого в стрельбе в Дейтоне (штат Огайо).
Обновлено в 11:53
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Политика
Пентагон планирует разместить ракеты в Азии
Обновлено вчера в 11:55
Футбол
«Арсенал» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено вчера в 05:46
Автоспорт
Даниил Квят: «Мои шины износились за 12 кругов до финиша»
Обновлено в 12:07
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе
Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено в 12:58
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
Обновлено в 03:57
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Учебный самолет Ан-2 разбился в Таджикистане
Обновлено в 10:49
Футбол
Мбаппе толкнул Неймара после победы ПСЖ в Суперкубке Франции
Обновлено вчера в 23:59
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Камбодже умер идеолог красных кхмеров Нуон Чеа
Бывший премьер-министр Камбоджи, высокопоставленный функционер режима красных кхмеров Нуон Чеа умер в 93 лет в тюрьме, где отбывал пожизненный срок.
Обновлено в 08:45
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Общество
Москва стала лидером по психотическим расстройствам
Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях.
Обновлено в 07:01
Авто
Гибридный УАЗ-2970 показали в Сети
Специалисты Ульяновского автомобильного завода в 2006 году разработали модель УАЗ-2970, которая являлась более простой версией минивэна «Симба», выпускающегося на предприятии с конце 1990-х годов.
Обновлено в 04:49
Футбол
Магуайр прошел медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 12:37
Футбол
«Краснодар» упустил победу в матче с «Зенитом»
Футбольный клуб «Краснодар» 3 июля на выезде сыграл вничью с «Зенитом» Встреча 4-го тура Российской премьер-лиги состоялась в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:1. Первый гол встречи был забит на 80-й минуте: защитник хозяев Дуглас дос Сантос головой отправил мяч в свои ворота.
Обновлено вчера в 16:29