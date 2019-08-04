Футбол

Сане получил травму в матче за Суперкубок АнглииСоветский спорт 10:18

Ливерпуль — Манчестер Сити
1 – 1
4 : 5 по пенальти
Суперкубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
12′
Рахим Стерлинг
13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
33′
Кевин де Брюйне
61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
67′
Фабиньо
Наби Кейта
67′
Жоэль Матип
77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
П
Атакующий полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане был заменен на 13-й минуте матча за Суперкубок Англии с Ливерпулем. Вместо немецкого футболиста вышел Габриэл Жезус. Напомним, что Сане пытается перейти в Баварию, а также ведет переговоры о новом контракте с горожанами.
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