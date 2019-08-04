Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане получил травму в дебюте матча за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". Уже на 13-й минуте Хосепу Гвардиоле пришлось менять Сане на Габриэля Жезуса.

Сане получил травму в матче с «Ливерпулем»

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