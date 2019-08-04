Футбол

Сане получил травму в матче с «Ливерпулем»Евро-футбол.ру 10:23

Ливерпуль — Манчестер Сити
1 – 1
4 : 5 по пенальти
Суперкубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
12′
Рахим Стерлинг
13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
33′
Кевин де Брюйне
61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
67′
Фабиньо
Наби Кейта
67′
Жоэль Матип
77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
П
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане получил травму в дебюте матча за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". Уже на 13-й минуте Хосепу Гвардиоле пришлось менять Сане на Габриэля Жезуса.
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