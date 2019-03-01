Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане перейдет в "Баварию" за 110 миллионов евро, информирует France Football. Эта сумма станет рекордной для мюнхенского клуба и чемпионата Германии. Ранее сообщалось, что Сане договорился с "Баварией" об условиях личного контракта.

Сане перейдет в «Баварию» за 110 миллионов евро

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