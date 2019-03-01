Футбол

Сане перейдет в «Баварию» за 110 миллионов евроСпорт-Экспресс 10:29

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане перейдет в "Баварию" за 110 миллионов евро, информирует France Football. Эта сумма станет рекордной для мюнхенского клуба и чемпионата Германии. Ранее сообщалось, что Сане договорился с "Баварией" об условиях личного контракта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сане перейдет в «Баварию» за 110 миллионов евро

Спорт-Экспресс10:29

Зане близок к переходу в «Баварию» за € 110 млн

Чемпионат10:20

«Бавария» хочет подписать младшего брата Зане

Матч ТВ05:41

«Бавария» близка к приобретению Сане за 110 млн евро. Он будет зарабатывать больше всех и возьмет 10-й номер

Sports.ru09:36

Четверть миллиарда на игрока. «Бавария» и «МанСити» готовят топ-трансфер

Sportbox.RU07:14

«Бавария» почти достигла соглашения в сделке по Сане

Soccer.ru09:58

«Бавария» нацелилась на младшего брата Сане

Bookmaker-ratings.ru05:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Происшествия

Комбинат «РусАла» остановил работу из-за пожара на военных складах

Крупнейший производитель глинозема в России - Ачинский глиноземный комбинат "РусАла" - решил остановить работу из-за горящего склада боеприпасов.
Обновлено в 09:56
Хоккей

Хауден перешел из минского «Динамо» в «Торпедо» в обмен на Кейлофа

Минский хоккейный клуб "Динамо" на своем официальном сайте сообщил, что отдал нижегородскому "Торпедо" права на нападающего Куинтона Хаудена в обмен на права на форварда Эндрю Кейлофа.
Обновлено в 10:10
Происшествия

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Политика

В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях

Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Интернет

Instagram и WhatsApp решили переименовать

Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Музыка

Друг назвал дату похорон певца Вилли Токарева

Певца Вилли Токарева похоронят 7 августа в Москве, сообщил РБК коллега и друг певца, народный артист России Николай Тамразов.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии

Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха

Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В автомобиль мэра Екатеринбурга въехал грузовик

Автомобиль мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим»

Боевики атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии реактивными снарядами, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 10:42
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Авто

Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей

Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Экономика

ОВК в 1 полугодии увеличила производство вагонов на 11%

"Объединенная Вагонная Компания" ("НПК ОВК") в 1 полугодии по результатам 2 квартала 2019 года произвела 4,9 тыс. вагонов, что на 3,2% больше показателя за 2 квартал 2018 года, говорится в отчете компании.
Обновлено в 10:42
Политика

Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле

Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Обновлено в 10:07
Политика

Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию программы РСМД

В связи с ситуацией Путин поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки «самым тщательным образом наблюдать» за шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД.
Обновлено в 09:19
Общество

Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото

Обновлено в 01:23
Космос

Робота «Федора» научили шутить перед полетом на МКС

Робот «Федор», который скоро отправится на Международную космическую станцию, получил элементы искусственного интеллекта, которые позволят ему поддерживать беседу и шутить.
Обновлено в 03:20
Общество

Названы самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram

Обновлено в 03:26
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Футбол

Месси получил травму и не поедет с «Барселоной» в США

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму на тренировке, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Обновлено в 06:45
Политика

Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России

России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Нюша и Игорь Сивов отметили годовщину свадьбы в Париже

Имя малышки супруги не раскрывают. На днях Нюша и Игорь Сивов отправились в Париж, чтобы отметить годовщину свадьбы.
Обновлено в 07:22
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети

Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Политика

Трамп назвал причины массовых убийств в США

Психические заболевания стали причиной массовых убийств в США с применением огнестрельного оружия, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лерой Сане
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное