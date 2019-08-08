Футбол

Сане может потребоваться операцияSoccer.ru 15:20

Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция. Полученная травма может помешать переходу Сане в "Баварию".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хавбек «Манчестер Сити» Сане мог получить тяжелую травму

Газета.Ru21:00

У Лероя Сане подозрение на разрыв крестообразной связки

Sport24.ru18:20

У Сане подозрение на разрыв передней крестообразной связки

Soccer.ru17:29

У Сане подозрение на разрыв крестообразной связки

ProstoProSport18:17

Источник: Сане мог порвать «кресты». Переход в «Баварию» под вопросом

Спорт-Экспресс18:00

У Зане подозрение на разрыв «крестов», его переход в «Баварию» под вопросом

Чемпионат18:59

У Сане подозрение на разрыв передней крестообразной связки

Sports.ru16:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
Космос

Эксперимент по добыче минералов бактериями стартовал на МКС

Обновлено в 06:27
Политика

В бундестаге призвали благодарить русских

В бундестаге заявили, что немцы должны благодарить русских, которые предотвратили множественные убийства.
Обновлено в 21:50
Футбол

Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии

Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Общество

Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии

Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 08:41
Политика

Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Силовики покидают территорию вокруг дома экс-президента Киргизии

Обновлено в 17:50
Гаджеты

Samsung представил новый флагманский смартфон

Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено в 21:19
Гаджеты

34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре

Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Завершающая партия комплексов «Орлан-10» поступила в мотострелковое соединение в Приморье

Отмечается, что "Орлан-10" отлично зарекомендовал себя в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено в 20:58
Общество

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

София Ротару отмечает день рождения в Крыму

Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
Обновлено в 03:03
Политика

WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России

Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Технологии

«Перекрёсток» запустил возможность заказать ингредиенты для салатов и супов одной кнопкой

На сайте «Перекрёстка» появился раздел с видеорецептами блюд, ингредиенты к которым можно тут же легко заказать.
Обновлено в 13:51
Здоровье

Новый ФАП открылся в Наро-Фоминском округе

Новый ФАП укомплектован всем необходимым оборудованием.
Обновлено в 09:09
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель

На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено в 21:38
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Минобороны РФ показало кадры отражения атак боевиков в Идлибе

Обновлено в 12:25
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено в 11:55
Происшествия

В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусом

Число погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех, среди них двое детей.
Обновлено в 17:35
Наука

Для зарождения жизни может быть достаточно воды и синильной кислоты

Обновлено в 12:18
Гаджеты

Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10

Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

США назвали китайские таблетки угрозой для американских военных

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает растущее использование активных ингредиентов китайского производства в лекарствах, принимаемых американскими военными и гражданским населением, как угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 20:57
Экономика

Суд отложил слушания по иску Evision к банку «Восточный» до 5 сентября

Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил до 5 сентября предварительные слушания по иску компании Evison Holdings Ltd. к банку "Восточный" о признании незаконными решений нового совета директоров банка, в том числе о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 22:26
Кино

Тарантино назвал любимый советский фильм

Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что в детстве любил смотреть советский фильм «Человек-амфибия», снятый по одноименному роману Александра Беляева.
Обновлено в 22:16
Экономика

«Проект» нашел у Наили Аскер-заде недвижимость на три миллиарда рублей

Обновлено в 06:34
Происшествия

Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург

Обновлено в 08:20
Экономика

В России продажи автомобилей в кредит продолжают расти

Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.
Обновлено в 07:14
Космос

НАСА отложило выход американских астронавтов в космос

Выход в открытый космос американских астронавтов Ника Хейга и Эндрю Моргана с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся 19 августа, перенесен на 21 августа, сообщило НАСА.
Обновлено в 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лерой Сане
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное