Футбол
Сане может потребоваться операцияSoccer.ru 15:20
Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция. Полученная травма может помешать переходу Сане в "Баварию".
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
Космос
Эксперимент по добыче минералов бактериями стартовал на МКС
Обновлено в 06:27
Политика
В бундестаге призвали благодарить русских
В бундестаге заявили, что немцы должны благодарить русских, которые предотвратили множественные убийства.
Обновлено в 21:50
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Общество
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии
Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 08:41
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено в 21:19
Гаджеты
34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре
Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
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Армия и оружие
Завершающая партия комплексов «Орлан-10» поступила в мотострелковое соединение в Приморье
Отмечается, что "Орлан-10" отлично зарекомендовал себя в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено в 20:58
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
София Ротару отмечает день рождения в Крыму
Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
Обновлено в 03:03
Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Технологии
«Перекрёсток» запустил возможность заказать ингредиенты для салатов и супов одной кнопкой
На сайте «Перекрёстка» появился раздел с видеорецептами блюд, ингредиенты к которым можно тут же легко заказать.
Обновлено в 13:51
Здоровье
Новый ФАП открылся в Наро-Фоминском округе
Новый ФАП укомплектован всем необходимым оборудованием.
Обновлено в 09:09
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено в 21:38
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусом
Число погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех, среди них двое детей.
Обновлено в 17:35
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
США назвали китайские таблетки угрозой для американских военных
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает растущее использование активных ингредиентов китайского производства в лекарствах, принимаемых американскими военными и гражданским населением, как угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 20:57
Экономика
Суд отложил слушания по иску Evision к банку «Восточный» до 5 сентября
Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил до 5 сентября предварительные слушания по иску компании Evison Holdings Ltd. к банку "Восточный" о признании незаконными решений нового совета директоров банка, в том числе о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 22:26
Кино
Тарантино назвал любимый советский фильм
Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что в детстве любил смотреть советский фильм «Человек-амфибия», снятый по одноименному роману Александра Беляева.
Обновлено в 22:16
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Экономика
В России продажи автомобилей в кредит продолжают расти
Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.
Обновлено в 07:14
Космос
НАСА отложило выход американских астронавтов в космос
Выход в открытый космос американских астронавтов Ника Хейга и Эндрю Моргана с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся 19 августа, перенесен на 21 августа, сообщило НАСА.
Обновлено в 10:19