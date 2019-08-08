Футбол
Сане может потребоваться операцияSoccer.ru 15:20
Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция. Полученная травма может помешать переходу Сане в "Баварию".
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:34, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины
Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:05
Политика
Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ
Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Футбол
«Тун» – «Спартак»: 8 ставок на матч без фаворита в Лиге Европы
«Спартак» изначально считался фаворитом в противостоянии с «Туном» и остался им, несмотря на те разительные перемены, что произошли с составом «красно-белых» за последние две недели.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
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Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
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Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Музыка
В Парке Горького пройдет фестиваль хип-хоп-культуры
"В Парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль хип-хоп-культуры Nordance Battle, в котором примут участие танцоры и музыканты из России, Швеции и Финляндии", – говорится в сообщении.
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Рааб отметил, что Трамп очень тепло отзывается о Великобритании и испытывает большой энтузиазм по поводу возможности подписания нового соглашения между Вашингтоном и Лондоном после брексита.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today
Редакция газеты USA Today в пригороде Вашингтона эвакуирована после сообщений, что в здании появился вооруженный мужчина.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Туристический автобус загорелся в Греции
Обновлено в 17:37
Общество
На Apple подали в суд из-за прослушки личных разговоров пользователей Siri
Пользователи подали в суд на корпорацию Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено в 19:03
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Культура
Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке
Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено в 10:55
Гаджеты
Смартфон Realme 5 протестировали в бенчмарке Geekbench
Испытанный в GeekBench Realme 5 получил от разработчиков 8 Гб оперативной памяти и операционку Android 9.0 Pie.
Обновлено в 10:05
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено в 16:43
Общество
Гороскоп на неделю для знаков зодиака. Кому ждать сюрпризов?
Скорее всего, на этой неделе вас на работе ожидает приятный сюрприз.
Обновлено 05 августа в 08:32
Футбол
Луческу может возглавить киевское «Динамо»
Обновлено в 12:40
Политика
Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил
Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Авто
Замечен прототип электрического седана BMW i4
Последний раз BMW тестировал свой полностью электрический седан i4 в апреле этого года.
Обновлено в 07:44