Футбол

Сане может потребоваться операцияSoccer.ru 15:20

Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция. Полученная травма может помешать переходу Сане в "Баварию".
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У Лероя Сане подозрение на разрыв крестообразной связки

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Сане может потребоваться операция после матча за Суперкубок

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У Сане подозрение на разрыв крестообразной связки

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Источник: Сане мог порвать «кресты». Переход в «Баварию» под вопросом

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У Сане подозрение на разрыв передней крестообразной связки

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У Сане подозрение на разрыв передней крестообразной связки

Sports.ru16:58

У Зане подозрение на разрыв «крестов», его переход в «Баварию» под вопросом

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