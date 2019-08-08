Футбол
Сане может потребоваться операцияSoccer.ru 15:20
Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция. Полученная травма может помешать переходу Сане в "Баварию".
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