Футбол

Сане может потребоваться операцияSoccer.ru 15:20

Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция. Полученная травма может помешать переходу Сане в "Баварию".
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У Лероя Сане подозрение на разрыв крестообразной связки

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Сане может потребоваться операция после матча за Суперкубок

Bookmaker-ratings.ru15:08

У Сане подозрение на разрыв крестообразной связки

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Источник: Сане мог порвать «кресты». Переход в «Баварию» под вопросом

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У Сане подозрение на разрыв передней крестообразной связки

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У Сане подозрение на разрыв передней крестообразной связки

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У Зане подозрение на разрыв «крестов», его переход в «Баварию» под вопросом

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На конференции по финансовым и корпоративным аспектам Ferrari 2019,представители компании заявили, что новый внедорожник, или FUV (Ferrari UV), как его называл Маркионне, получит официальное имя Purosangue, с которым Ferrari впервые войдет в мир внедорожников.
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В честь двенадцатилетия мальчика актер опубликовал в Instagram видео, составленное из фотографий его жены Ольги Дроздовой и наследника.
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Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку

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Старый саркофаг Чернобыльской АЭС ликвидируют к 2023 году

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Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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