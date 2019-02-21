Футбол

Сане: «Гол в ворота „Шальке“ очень много значит для меня»Sport24.ru 03:35

Шальке-04 — Манчестер Сити
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
18′
Серхио Агуэро
36′
Николас Отаменди
Набиль Бенталеб
38′
Марк Ут
41′
44′
Фернандиньо
Набиль Бенталеб
45′
Хамза Мендиль
Гвидо Бургшталлер
65′
68′
Николас Отаменди
70′
Давид Сильва
Венсан Компани
Салиф Сане
73′
Уэстон Маккенни
Стивен Скрибски
77′
78′
Серхио Агуэро
Лерой Сане
85′
Лерой Сане
87′
Кевин де Брюйне
Александр Зинченко
Марк Ут
Амин Харит
87′
90′
Рахим Стерлинг
90′+5′
Эдерсон Сантана
Гвидо Бургшталлер
90′+5′
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане прокомментировал победу над «Шальке» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немец забил гол в ворота своей бывшей команды, но не стал праздновать.
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