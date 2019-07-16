Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с МеркельREGNUM 08:45
Перед красной дорожкой для Меркель и Санду поставили небольшой подиум со стульями. Они отправились на переговоры после того, как прозвучали официальные гимны ФРГ и Молдавии. Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также сидя прослушали национальные гимны.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Теннис
Рублев вышел во второй круг турнира в Умаге
Обновлено в 14:24
Экономика
Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд
Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи
В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:24
Политика
В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора
В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Обновлено в 15:08
Политика
Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Политика
Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы Еврокомиссии
Депутаты Европарламента поддержали кандидатуру главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
В США обеспокоились подрывом потенциала F-35 из-за С-400
Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского истребителя F-35.
Обновлено в 12:36
Политика
Помпео заявил о готовности Ирана к переговорам по ракетной программе
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе заседания кабинета министров, что Иран готов к переговорам с Соединёнными Штатами по программе разработки ракет.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
За последние несколько дней в Москве зафиксировано 28 отравлений едой из вендинговых автоматов.
Обновлено в 08:38
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине
16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 11:43
Общество
В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев
Обновлено в 11:52
Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Обновлено в 14:07
Здоровье
Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач
О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено в 13:42
Политика
Соколову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский задумал провести на Украине Олимпиаду
Украина должна быть готова к тому, чтобы в стране в течение 3-4 лет появилась инфраструктура для проведения Олимпийских игр.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Полиция Италии разоблачила заговор украинских нацистов
В прокуратуре Турина (Италия) прокомментировали шокирующие выводы следствия о причастности к заговору нацистов из Украины.
Обновлено в 13:43
Политика
Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали
Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 13:45
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Реал» продаст Бэйла за сумму свыше 80 миллионов евро
Обновлено в 09:37