Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с МеркельREGNUM 08:45

Перед красной дорожкой для Меркель и Санду поставили небольшой подиум со стульями. Они отправились на переговоры после того, как прозвучали официальные гимны ФРГ и Молдавии. Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также сидя прослушали национальные гимны.
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Появились новые свидетельства болезни Меркель

Lenta.ru08:45

Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине

РБК09:01

Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

Вести.Ru08:49

Меркель и Санду не смогли встать во время гимнов

Газета.Ru10:33

После приступов дрожи Меркель снова слушала гимн сидя

Комсомольская правда08:06

Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны во время протокольного мероприятия

ТАСС07:33

Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны стран перед переговорами

РИА Новости07:29
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:52, Вашингтон

Молдавский премьер Майя Санду и канцлер Германии Ангела Меркель во время официальной встречи слушали гимны сидя

КП - Молдова09:44
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:52, Вашингтон
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Майя Санду
Молдавский политик
Молдавский политический и государственный деятель. Министр образования Молдавии. Кандидат на пост Президента Молдавии на выборах 2016 года. Премьер-министр Молдавии с 8 июня 2019 года.
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