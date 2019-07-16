Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с МеркельREGNUM 08:45
Перед красной дорожкой для Меркель и Санду поставили небольшой подиум со стульями. Они отправились на переговоры после того, как прозвучали официальные гимны ФРГ и Молдавии. Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также сидя прослушали национальные гимны.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:52, Вашингтон
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:52, Вашингтон
Футбол
«Спартак» по итогам первого тура РПЛ оштрафован на 80 тысяч рублей
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Пенсионеры в России отказались копить на старость
Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.
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Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
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Экономика
Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии
В России предложили продлить заморозку накопительной части пенсии.
Обновлено в 04:26
Общество
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Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
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Общество
Смерч у берегов Сочи попал на видео
Над берегом Сочи образовался смерч. Съемку природного явления опубликовали в соцсетях 16 июля жители города и туристы.
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Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Общество
Правительство поддержало ограничения на вейпы и кальяны
Правительство России положительно оценило законопроект о запрете продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и ограничении пользования кальяном.
Обновлено в 04:28
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Политика
СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России
Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
Общество
Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр
Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.
Обновлено в 08:49
Наука
Wi-Fi негативно повлиял на пищевое поведение пчел
Третья группа включала в себя пчел, помещенных в клетку Фарадея уже с работающим Wi-Fi-роутером, расположенным на полке под крышкой.
Обновлено в 05:24
Политика
Президент Молдавии намерен попросить Россию о скидке на газ
Как сообщается, лидер Молдавии хочет обсудить с властями Российской Федерации и руководством компании «Газпром» возможность получения скидки на газоснабжение.
Обновлено в 07:19
Футбол
Педро рассказал об интересе со стороны ЦСКА
Форвард "Флуминенсе" Педро, к которому, по информации СМИ, проявлял интерес московский ЦСКА, прокомментировал ситуацию, передает Jornaisvirtuais.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Футбол
Довбня перешел в тульский «Арсенал»
Обновлено в 08:45
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.
Обновлено в 03:06
Политика
Бывший канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД
Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД в качестве независимого директора, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
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Общество
Конюхов совершил погружение на месте гибели линкора «Новороссийск»
Путешественник Федор Конюхов во вторник совершил погружение на месте гибели линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
На видео попал полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Российское оборонное ведомство показало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Футбол
Смолов и Бузова поучаствовали в баттле
Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов и певица Ольга Бузова приняли участие в ютуб-шоу "Comment Out".
Обновлено в 09:01