Перед красной дорожкой для Меркель и Санду поставили небольшой подиум со стульями. Они отправились на переговоры после того, как прозвучали официальные гимны ФРГ и Молдавии. Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также сидя прослушали национальные гимны.

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

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