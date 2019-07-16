Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с МеркельREGNUM 08:45

Перед красной дорожкой для Меркель и Санду поставили небольшой подиум со стульями. Они отправились на переговоры после того, как прозвучали официальные гимны ФРГ и Молдавии. Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также сидя прослушали национальные гимны.
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Майя Санду
Молдавский политик
Молдавский политический и государственный деятель. Министр образования Молдавии. Кандидат на пост Президента Молдавии на выборах 2016 года. Премьер-министр Молдавии с 8 июня 2019 года.
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