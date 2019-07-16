Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с МеркельREGNUM 08:45
Перед красной дорожкой для Меркель и Санду поставили небольшой подиум со стульями. Они отправились на переговоры после того, как прозвучали официальные гимны ФРГ и Молдавии. Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также сидя прослушали национальные гимны.
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Происшествия
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Политика
СМИ сообщили об изоляции Зеленского
В правительстве Украины заявили, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского держит его в неком "футляре".
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала редкий снимок с 13-летней дочерью
Звезда делает все возможное, чтобы девочка была счастлива. Известная балерина Анастасия Волочкова растит единственную дочь.
Обновлено в 08:50
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ
Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 06:21
Происшествия
ЕСПЧ получил около 100 жалоб россиянок на домашнее насилие
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил от россиянок около 100 жалоб на домашнее насилие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на избранного от России судью ЕСПЧ Дмитрия Дедова.
Обновлено в 05:21
Политика
Владимир Сипягин оказался в «красной зоне» рейтинга губернаторов
По подсчетам экспертов, Владимир Сипягин оказался в самом конце рейтинга, заработав всего 8 баллов из 60 возможных.
Обновлено в 07:37
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Наука
Портрет математика Тьюринга появится на купюре в 50 фунтов
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
AP сообщило о пропаже танкера из ОАЭ в Ормузском проливе
Нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) два дня назад перестал передавать свои координаты во время прохода через Ормузский пролив, сообщает AP.
Обновлено в 08:12
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Общество
Москвичей ждет резкое ухудшение погоды
Жителей столицы ожидает резкое ухудшение погоды. С 16 по 18 июля действует "желтый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:54
Экономика
ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб
ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб.
Обновлено в 08:35
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Космос
Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну
Обновлено в 06:05
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Политика
Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию
Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов
Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.
Обновлено в 08:05
Кино
Кинематографисты разработают правила выхода фильмов в прокат
Представители киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.
Обновлено в 06:47
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Спорт
Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Происшествия
Против ушедшего в отставку судьи разрешили завести дело о взятке
Квалификационная коллегия судей Москвы удовлетворила запрос главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и дала свое согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Руслана Якубаева, сообщила РБК пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:54
Футбол
Чечня ждет от УЕФА решения о проведении матчей в Грозном
В РФПЛ Чечню признали готовой к проведению матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 08:18