Футбол

Сандро Вагнер покидает «Баварию»Еженедельник Футбол 05:19

Нападающий Сандро Вагнер покинул «Баварию». Мюнхен объявил о продаже форварда в китайский клуб. Футболист переберется в «Тяньцзинь Тэда».
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Вагнер покидает «Баварию» и переходит в «Тяньцзинь Теда»

Спорт-Экспресс03:10

«Бавария» продала форварда в китайский клуб

Матч ТВ05:24

«Бавария» объявила о продаже Вагнера в китайский клуб

Чемпионат04:20

Форвард «Баварии» Вагнер перешел в китайский клуб

Sport24.ru03:20

Футболист «Баварии» продолжит карьеру в Китае

Газета.Ru06:15

Вагнер уехал из «Баварии» в Китай и будет зарабатывать на уровне Левандовского

Eurosport.ru05:09

«Тяньцзинь Теда» предложил за Сандро Вагнера 5 млн евро. «Баварию» не устроило предложение

Sports.ruвчера в 05:24
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По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.
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В России отзывают Toyota Highlander

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В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
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Обновлено в 08:11
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В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N

Обновлено в 06:28
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Мосгордума определила штрафы за завлечение детей испарителями Штрафовать граждан за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования вейпов, кальянов, нагревателей табака и систем доставки никотина на сумму до 5 тыс. руб. Такие поправки к столичному законодательству приняла Мосгордума.
Обновлено в 06:30
Экономика

Apple собралась удешевить iPhone в России

Компания Apple планирует снизить цены на iPhone в странах, где национальная валюта сильно ослабла по отношению к доллару.
Обновлено в 00:50
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В разгонном блоке «Фрегат» на космодроме «Куру» обнаружена трещина

Ранее Газета.ru сообщала, что с космодрома «Куру» во Французской Гвиане в первом квартале 2019 года запланированы два пуска ракеты-носителя «Союз-СТ». Первый должен состояться 19 февраля.
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Выявлена неожиданная опасность домашних кошек

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В декабре было продано около 400 «Яндекс.Телефонов»

В декабре прошлого года компании «Яндекс» удалось продать через сети партнёров порядка 400 своих смартфонов.
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Сандро Вагнер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Бавария Мюнхен». Выступал за сборную Германии, в составе которой стал победителем Кубка конфедераций 2017 года.
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