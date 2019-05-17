Футбол
Санчо отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»Sport.ru 03:59
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" пригрозил распродать половину команды Теперь главные претенденты на игрока "ПСЖ", "Реал" и "Барселона". "Боруссия" же ожидает выручить за Санчо не менее 100 миллионов евро. На его счету 11 голов и 14 передач в текущем сезоне Бундеслиги.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Происшествия
В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике
Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Представитель Порошенко в Раде решила уйти в отставку
Представитель действующего президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила об уходе с должности.
Обновлено в 02:05
Религия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
Фонд святой Екатерины запустил «горячую линию» по строительству храма
Фонд святой Екатерины открывает «горячую линию» по вопросам, связанным со строительством храма святой Екатерины и благоустройству близлежащей территории.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Политика
В Раду внесли постановление об увольнении глав Минобороны и МИД
Постановления об увольнении ряда влиятельных чиновников Украины были внесены в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту»
Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.
Обновлено в 04:50
Наука
Шумное дыхание бульдогов объяснили мутацией
Принято считать, что такие брахицефальные собаки страдают от не слишком удобной формы головы, воздухоносные пути в которой деформированы и сильно препятствуют дыханию, порой создавая даже угрозу жизни питомца.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов
В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 04:49
Политика
Путин признался, что знает о массовом бегстве из Омска
Владимир Владимирович признался, что он в курсе ситуации.
Обновлено вчера в 22:44
Теннис
В НОК Австралии прокомментировали выходки Кирьоса
Представитель Олимпийского комитета Австралии прокомментировал выходки теннисиста Ника Кирьоса на турнире в Риме.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет
Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено вчера в 03:29
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Политика
В Росгвардии отреагировали на санкции против спецназа «Терек»
Ранее Минфин США включил в санкционный список спецотряд «Терек» в рамках так называемого «Акта Магнитского».
Обновлено в 04:52
Политика
Лавров встретился в Хельсинки с главой МИД Германии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Обновлено в 03:23
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.
Обновлено в 00:01
Путешествия
Турпоток из РФ на Мальту с начала года вырос на треть
Количество туристов из России, которые посетили Мальту, за первый квартал 2019 года выросло на 34 процента, сообщило управление по туризму островного государства 17 мая.
Обновлено в 05:17