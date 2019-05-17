Футбол

Санчо отказал «МЮ» из-за невыхода клуба в Лигу чемпионовЕвро-футбол.ру 03:30

19-летний англичанин не захотел переходит в стан "красных дьяволов" из-за непопадания команды в Лигу чемпионов. Манкунианцы по итогам сезона заняли 6 место в АПЛ и выступят в Лиге Европы.
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Санчо передумал переходить в «МЮ» из-за невыхода клуба в ЛЧ, пишут СМИ

РИА Новости03:32

Санчо отказал «МанЮнайтед» из-за Лиги чемпионов

Вести.Ru02:57

Санчо не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» из-за невыхода команды в Лигу чемпионов

Чемпионат02:38

Санчо отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» после непопадания клуба в Лигу чемпионов

Sport24.ru02:37

Санчо не перейдёт в МЮ из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов

Soccer.ruвчера в 23:47

The Independent: Санчо отказал «Манчестер Юнайтед». Он не хочет играть в ЛЕ

Бомбардир.ру02:38

Санчо не планирует переходить в «МЮ» из-за невыхода клуба в ЛЧ

Sports.ru01:58
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