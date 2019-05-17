Футбол

Санчо не планирует переходить в «МЮ» из-за невыхода клуба в ЛЧSports.ru 01:58

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо по окончании сезона не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед». 19-летний игрок сборной Англии сомневается в том, что манкунианцы – подходящий для него вариант после того, как клуб занял в АПЛ шестое место и не пробился в Лигу чемпионов.
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СМИ: Санчо отказывается переходить в «МЮ» из-за невыхода клуба в ЛЧ

Матч ТВ08:14

Санчо не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» из-за невыхода команды в Лигу чемпионов

Чемпионат02:38

The Independent: Санчо отказал «Манчестер Юнайтед». Он не хочет играть в ЛЕ

Бомбардир.ру02:38

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Sport.ru03:59

Санчо не перейдёт в МЮ из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов

Soccer.ruвчера в 23:47

Санчо отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» после непопадания клуба в Лигу чемпионов

Sport24.ru02:37

Санчо не планирует переходить в «МЮ» из-за невыхода клуба в ЛЧ

Sports.ru01:58
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