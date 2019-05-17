Футбол
Санчо не планирует переходить в «МЮ» из-за невыхода клуба в ЛЧSports.ru 01:58
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо по окончании сезона не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед». 19-летний игрок сборной Англии сомневается в том, что манкунианцы – подходящий для него вариант после того, как клуб занял в АПЛ шестое место и не пробился в Лигу чемпионов.
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