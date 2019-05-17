Футбол
Санчо не перейдёт в МЮ из-за невыхода клуба в Лигу чемпионовSoccer.ru вчера в 23:47
Манкунианцы были готовы выложить за 19-летнего футболиста до 100 млн фунтов. Однако, согласно источнику, непопадание МЮ в Лигу чемпионов по итогам сезона в АПЛ поставило крест на сделке по приобретению игрока сборной Англии.
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Лазарев вышел в финал «Евровидения»
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FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов
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Обновлено вчера в 09:48
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Малкин рассказал, почему не играет в сборной в стрелялки
Нападающий сборной России Евгений Малкин рассказал о своем отношении к компьютерным играм и СМИ.
Обновлено в 06:33
Политика
В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Политика
Песков прокомментировал санкции США против подразделения «Терек»
США ввели ранее санкции против спецотряда "Терек" и пяти граждан РФ, включая командира "Терека" Абузайда Висмурадова, двух следователей по делу Сергея Магнитского — Геннадия Карлова и Елены Трикули, экс-начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева и Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова считают причастным к убийству политика.
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Политика
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С 20 мая Великобритания полностью откажется от миграционных карт, которые нужно заполнять иностранцам при въезде в страну.
Обновлено в 06:05
Музыка
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Обновлено вчера в 07:56
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
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Происшествия
Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка
Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка, замеченного ранее местными жителями, сообщили РИА Новости в пятницу в окружном учреждении "ЮграМегаСпорт", которое обслуживает спортивный комплекс.
Обновлено в 03:35
Экономика
Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 06:18
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Политика
США отменили льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США.
Обновлено вчера в 22:32
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Хоккей
Евгений Кузнецов: «Если 10:0 и два выходных расслабят – ты дебил»
Нападающий сборной России и "Вашингтона" Евгений Кузнецов пообщался с журналистами после тренировки команды в Словакии.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины
Тело нашли 16 мая возле жилого дома в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района. Погибшей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.
Обновлено в 06:35
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Общество
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
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Авто
Как у Aurus: родстер «Крым» могут оснастить более мощным мотором
Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Общество
Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео
Вчера на парковке перед торговым центром в Кудрово очевидцы наблюдали небольшой смерч.
Обновлено в 05:35
Финансы
Украина погасила евробонды на $1 млрд под гарантии США
Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на $1 млрд под гарантии США.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Больница сгорела в старинном селе в Карелии
Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Политика
Врачи Севастополя отрицают отказ в лечении умершей онкобольной
В департаменте здравоохранения Севастополя отрицают отказ в лечении онкобольной Елене Красулиной.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью
На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11