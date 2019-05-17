Футбол

Санчо не перейдёт в МЮ из-за невыхода клуба в Лигу чемпионовSoccer.ru вчера в 23:47

Манкунианцы были готовы выложить за 19-летнего футболиста до 100 млн фунтов. Однако, согласно источнику, непопадание МЮ в Лигу чемпионов по итогам сезона в АПЛ поставило крест на сделке по приобретению игрока сборной Англии.
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Санчо передумал переходить в «МЮ» из-за невыхода клуба в ЛЧ, пишут СМИ

РИА Новости03:32

Санчо не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» из-за невыхода команды в Лигу чемпионов

Чемпионат02:38

The Independent: Санчо отказал «Манчестер Юнайтед». Он не хочет играть в ЛЕ

Бомбардир.ру02:38

Санчо отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

Sport.ru03:59

Санчо не перейдёт в МЮ из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов

Soccer.ruвчера в 23:47

Санчо отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» после непопадания клуба в Лигу чемпионов

Sport24.ru02:37

Санчо не планирует переходить в «МЮ» из-за невыхода клуба в ЛЧ

Sports.ru01:58
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Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

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Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян

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В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
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На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
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Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

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На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
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