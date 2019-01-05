Футбол

Санчес занял место Сульшера во время матча с «Редингом»
Евро-футбол.ру
вчера в 14:14

Не успел Уле Гуннар Сульшер толком привыкнуть к роли главного тренера "Манчестер Юнайтед", как на его место начали метить футболисты "красных дьяволов". Во время матча Кубка Англии с "Редингом" (2:0) замененный форвард "МЮ" Алексис Санчес присел на место норвежского наставника.
Евро-футбол.рувчера в 14:14

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Санчес возомнил себя Фергюсоном и сел на место Сульшера

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Санчес по ошибке сел на место Сульшера после замены в игре с «Редингом»

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Фэйл дня. Санчес занял место тренера, но Сульшер попросил его пересесть

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Санчес после замены в матче с «Редингом» занял место Сульшера. Тренер пересадил игрока

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Санчес по ошибке сел на место Сульшера после замены в игре с «Редингом»

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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Чилийский футболист
Чилийский футболист, нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Чили. Лучший бомбардир в истории сборной Чили.
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