Футбол
Санчес занял место Сульшера во время матча с «Редингом»
Санчес занял место Сульшера во время матча с «Редингом»Евро-футбол.рувчера в 14:14
Не успел Уле Гуннар Сульшер толком привыкнуть к роли главного тренера "Манчестер Юнайтед", как на его место начали метить футболисты "красных дьяволов". Во время матча Кубка Англии с "Редингом" (2:0) замененный форвард "МЮ" Алексис Санчес присел на место норвежского наставника.
Евро-футбол.рувчера в 14:14
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Алексис Санчес сел на место Сульшера во время матча. Сульшер попросил пересесть
Sport24.ruвчера в 11:12
Санчес после замены в матче с «Редингом» занял место Сульшера. Тренер пересадил игрока
Бомбардир.рувчера в 11:37
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