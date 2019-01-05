Футбол
Санчес занял место Сульшера во время матча с «Редингом»
Санчес занял место Сульшера во время матча с «Редингом»Евро-футбол.ру14:14
Не успел Уле Гуннар Сульшер толком привыкнуть к роли главного тренера "Манчестер Юнайтед", как на его место начали метить футболисты "красных дьяволов". Во время матча Кубка Англии с "Редингом" (2:0) замененный форвард "МЮ" Алексис Санчес присел на место норвежского наставника.
Евро-футбол.ру14:14
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Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
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