Футбол
Евро-футбол.руСанчес прошёл медосмотр в «Интере»
Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес прошел медицинский осмотр перед переходом в миланский «Интер». По данным сайта журналиста Джанлуки ди Марцио, 30-летний форвард в ближайшее время подпишет трудовой договор с «нерадзурри».
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Энергетика
Миллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15%
В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс 05:48
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Российская газета 04:32
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru вчера в 16:11
Политика
В ФСВТС заявили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом за С-400
RT на русском 05:29
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу
Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.
РИА Новости 03:30
Авто
Great Wall представил пикап P Series
В компании рассказали, что это будет первый в мире по-настоящему глобальный пикап, который должен поступить в продажу на всех рынках, где представлен бренд Great Wall, с целью изменить «глобальную географию пикапов» и «войти в тройку лучших в мире моделей с таким типом кузова ».
SpeedMe 04:24
Происшествия
В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины в ковре
Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у заброшенного стадиона.
Известия 06:01
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Экономика
Определен срок проектирования магистрали Москва — Санкт-Петербург
Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург займет три года.
Lenta.ru 05:54
Экономика
Убыточный телеканал «Дождь» получает финансирование от Еврокомиссии
Кроме Евросоюза перечислением денег «Дождю» занимался зарегистрированный в Великобритании фонд поддержки российских СМИ Sreda Foundation: в феврале 2015 года он перевел телеканалу 7,5 миллионов рублей, в 2016-м – 101, 487 тысяч евро, а в 2017-м – 99,887 тысяч евро.
Политика Сегодня 05:53
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Российская газета 04:23
Здоровье
Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.
REGNUM 03:14
Финансы
Американский минфин отказался от долларовых интервенций
Долларовые интервенции США проводили в 1998, 2000 и 2011 годах.
REGNUM 02:31
Политика
Кремль отреагировал на перезагрузку власти на Украине
В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало работы новой Верховной Рады.
Lenta.ru 06:05
Наука
Красное вино снижает риск ожирения и улучшает здоровье кишечника
Красное вино помогает понизить содержание «плохого» холестерина, а также положительно влияет на вес и микрофлору кишечника.
МедиаПоток 05:57
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя
Советский спорт 04:51
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без сервисов Google
Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок без их фирменных сервисов Google.
Sibnet Новости 04:24
Футбол
Радимов считает, что новички «Зенита» пока не вписались в состав
Спорт-Экспресс 05:45
Энергетика
В Белоруссии ожидают активизации переговоров по газу с Россией
Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ожидает начала активной фазы переговоров с Россией о цене на газ.
RT на русском 03:45
Религия
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
Порошенко считает новую должность Шуфрича издевательством
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что избрание представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича лидером комитета Верховной рады по свободе слова - не что иное, как издевательство над журналистикой и свободой слова.
Газета.Ru 05:52
Игры
Релиз Warsaw отложили почти на месяц
Польская студия Pixelated Milk объявила, что переносит релиз тактической ролевой игры Warsaw. Игра должна была выйти на РС 4 сентября.
Игромания.ру вчера в 15:49