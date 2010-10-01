Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСанчес прошёл медосмотр в «Интере»

Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес прошел медицинский осмотр перед переходом в миланский «Интер». По данным сайта журналиста Джанлуки ди Марцио, 30-летний форвард в ближайшее время подпишет трудовой договор с «нерадзурри».
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
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Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу

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В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами

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