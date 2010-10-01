Футбол
Sports.ruСанчес прошел медосмотр в «Интере»
Накануне вечером 30-летний чилиец прошел медосмотр для миланского клуба. В ближайшее время он подпишет контракт с «Интером». Ранее сообщалось, что Санчес перейдет в «Интер» на правах аренды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Единоборства
Голландец Спонг может стать следующим соперником Усика
Следующим соперником украинского боксера Александра Усика может стать голландец Тайрон Спонг.
Спорт-Экспресс 04:27
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Российская газета 04:32
Экономика
Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
RT на русском 02:23
Автоспорт
Racer: Эрикссон выступит на Гран-при Бельгии в составе «Альфа Ромео»
Резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон, проводящий сезон-2019 в серии «Индикар», пропустит этап в Портленде и выступит в гонке «Формулы-1» на Гран-при Бельгии, который пройдет в эти выходные, утверждает журнал Racer.
Sports.ru 02:10
Политика
Конте поручат сформировать новое правительство Италии
Президент Италии Серджо Матарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему формирования нового правительства в стране, сообщил пресс-секретарь итальянского президента Джованни Грассо на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 19:13
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Музыка
Певец Эд Ширан объявил об уходе со сцены
РЕН ТВ вчера в 10:17
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Армия и оружие
NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика
Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Экономика
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Актер Александр Числов умер на 55-м году жизни
Российская газета 04:34
Гаджеты
Планшет Huawei MediaPad M6 Turbo Edition оборудован дисплеем 2K IPS
Китайский бренд Huawei продемонстрировал новую модель планшета MediaPad M6 Turbo Edition, поддерживающий актуальную ОС Android 9.0 Pie.
Rusargument 02:44
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Общество
29 августа православные отмечают Ореховый Спас
Северная неделя 04:19
Здоровье
Скворцова: центры ядерной медицины появятся в трех регионах ДФО
Центры позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях будут построены в трех субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Будущее России. Национальные проекты 03:00
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru вчера в 16:11
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Общество
В Госдуме предлагают запретить держать бойцовых собак в квартирах
"Большая собака и гадит прилично, а у нас мало кто убирает: выходят с поводком или без поводка, отпустили, и где навалила - там навалила", - сказал Вострецов.
Вести.Ru 04:25
Политика
Болтон рассказал о позиции Путина по вопросу возвращения в G7
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что возвращение России в группу G7 не является самоцелью для президента Владимира Путина.
Известия 04:24