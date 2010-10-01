Футбол
Sports.ruСанчес прилетел в Милан перед переходом в «Интер»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес в ближайшее время станет игроком «Интера». Игрок прилетел в Милан для того, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с итальянским клубом. Ранее сообщалось, что Санчес перейдет в «Интер» на правах аренды.
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