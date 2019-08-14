Футбол
Санчес повздорил с одноклубником на тренировкеSport24.ru 05:44
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес конфликтовал с одноклубником на тренировке команды, сообщает The Sun. Против чилийца во время занятия жестко сыграл молодой игрок команды Мэйсон Гринвуд, из-за чего у Санчеса не выдержали нервы.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
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Разработчики King's Bounty II указали, что в игре будет нелинейное повествование — действия игрока будут влиять на сюжет.
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Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
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Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
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Фестиваль Rukami пройдет в Москве 31 августа и 1 сентября
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Накануне похорон Вербер Малышева поделилась воспоминаниями о ней
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Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44%
Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».
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Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
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При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли
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Как пишет The Sun, 22-летняя Бетани Россер решила сварить в микроволновке яйца, но, опасаясь взрыва скорлупы, предварительно почитала "инструкции в интернете".
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Курс доллара превысил 66 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года. Курс евро вырос на 1,46%, до 73,6 рубля.
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Трейлер рождественской комедии с Эмилией Кларк появился в Сети
Студия Universal Pictures опубликовала трейлер фильма "Прошлое Рождество" со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк в главной роли.
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В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
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«Ахмат» наказан за оскорбление судьи через громкую связь
Напомним, во время матча грозненцев с красно-белыми через громкую связь на стадионе был оскорблён главный арбитр Алексей Сухой.
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Долговой рынок США подает сигналы бедствия
Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.
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Suzuki анонсировала бюджетную версию Suzuki Vitara Brezza
Как рассказали представители компании журналистам в Индии, они намерены запустить в продажу бюджетную версию автомобиля.
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Женщина — арбитр Суперкубка УЕФА поделилась ожиданиями от матча
В апреле Фраппар стала первой женщиной, судившей матч мужского чемпионата Франции. Матч Суперкубка УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле.
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Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
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МИД Китая вновь призвал США «не совать нос в дела Гонконга»
Китай еще раз настоятельно призывает США "прекратить совать свой нос в дела Гонконга", заявили РИА Новости в МИД страны.
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Глушаков вывел 200 млн рублей с семейных счетов Адвокаты Дарьи считают, что Глушаков должен выплатить ей компенсацию в размере 40 млн рублей.
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
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Условия сделки не разглашаются, однако, по информации Goal.com, сумма перехода составит € 25 млн.
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