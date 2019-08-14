Футбол

Санчес повздорил с одноклубником на тренировкеSport24.ru 05:44

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес конфликтовал с одноклубником на тренировке команды, сообщает The Sun. Против чилийца во время занятия жестко сыграл молодой игрок команды Мэйсон Гринвуд, из-за чего у Санчеса не выдержали нервы.
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