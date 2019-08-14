Футбол

Санчес повздорил с 17-летним игроком «Манчестер Юнайтед» на тренировкеSoccer.ru вчера в 11:24

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес лишь недавно приступил к тренировкам после полученной травмы на Кубке Америки. Как сообщают английские СМИ, на последнем занятии у чилийского футболиста случился конфликт с 17-летним игроком манкунианцев Мэйсоном Гринвудом.
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