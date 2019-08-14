Футбол
Санчес повздорил с 17-летним игроком «Манчестер Юнайтед» на тренировкеSoccer.ru вчера в 11:24
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес лишь недавно приступил к тренировкам после полученной травмы на Кубке Америки. Как сообщают английские СМИ, на последнем занятии у чилийского футболиста случился конфликт с 17-летним игроком манкунианцев Мэйсоном Гринвудом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Обновлено вчера в 09:46
Космос
Экипаж корабля «Федерация» получит новый аварийный запас
Экипаж нового российского космического корабля "Федерация" получит новый носимый аварийный запас, который по содержанию будет повторять использующийся космонавтами сейчас, но с современными техническими средствами, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено вчера в 04:05
Политика
В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами
В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Транспорт
Ввод третьей ВПП аэропорта «Шереметьево» перенесен на конец 2020 года
В апреле Росавиация сообщала, что "строительная готовность комплекса новой взлетно-посадочной полосы в полном объеме" ожидается 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:11
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Политика
Самыми частыми «мишенями» хакеров назвали банки и органы власти в РФ
Жертвами кибератак в России чаще всего становятся банки и органы власти в России.
Обновлено в 10:25
Политика
Путин опустился на колено перед юной балериной и поцеловал ей руку
В среду, 14 августа, президент России Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова
Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.
Обновлено в 07:02
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках на Украину газа и его транзите через территорию страны.
Обновлено в 07:34
Общество
В Минтруд направили предложение о четырехдневной рабочей неделе
Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»
Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
Обновлено в 09:01
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Обновлено в 09:21
Футбол
«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Экономика
Сбербанк призвал не бояться пузыря потребительского кредитования
Для опасений относительно пузыря на рынке розничного кредитования нет оснований, заявил Сбербанк: быстрый рост кредитов населения в последние два года (22,4% – за 2018 г. и еще 8,1% за январь – май 2019 г.) носил объективный характер и пока не исчерпан.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян экстренно госпитализирован
Обновлено в 08:52
Футбол
Миладинович дисквалифицирован на четыре матча
Футболист ФК «Сочи» Иван Миладинович получил четырёхматчевую дисквалификацию за удар в лицо нападающего ЦСКА Фёдора Чалова во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:40
Политика
В Москве рассекретили часть документов о пакте Молотова-Риббентропа
Согласно архивным записям, Германия сама предложила Советскому Союзу заключить договор о ненападении, чтобы обезопасить себя от войны на два фронта.
Обновлено в 08:59
Транспорт
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено в 07:50
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Политика
Ракетам США подобрали цели в России
Обновлено в 10:25
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Театры
Умер худрук Театра сказки Игорь Игнатьев
В Петербурге в возрасте 69 лет скончался художественный руководитель кукольного Театра сказки у Московских ворот Игорь Игнатьев.
Обновлено в 09:20
Экономика
«Газпром» попросил у России триллион рублей
«Газпром» просит правительство поддержать проекты по строительству крупного комплекса по переработке газа и крупнейшего в России газохимического комплекса.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу
В Братске суд поставил точку в деле убийцы девятилетней девочки, однако родители Алины Ш. намерены превратить ее в многоточие — их не устроил приговор в 20 лет, вынесенный в отношении 44-летнего таксиста.
Обновлено в 03:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50