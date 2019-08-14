Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес лишь недавно приступил к тренировкам после полученной травмы на Кубке Америки. Как сообщают английские СМИ, на последнем занятии у чилийского футболиста случился конфликт с 17-летним игроком манкунианцев Мэйсоном Гринвудом.

Санчес повздорил с 17-летним игроком «Манчестер Юнайтед» на тренировке

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Гаджеты Название смартфона iPhone 11 Pro подтверждено Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), который неоднократно публиковал эксклюзивную информацию о новинках компании Apple, подтвердил название нового флагманского смартфона iPhone.

Религия Православные пензенцы празднуют Медовый Спас 14 августа, в праздник Происхождения (изнесения) честных древ животворящего креста Господня, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил литургию в Воскресенской церкви при епархиальном управлении, сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Финансы Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Экономика Чистая прибыль «Новатэка» по РСБУ в I полугодии выросла на 32% Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 93,263 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Энергетика Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.

Армия и оружие Глава Генштаба ВС РФ провел встречу с коллегой из Вьетнама Военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама за последнее время заметно активизировалось, заявил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе встречи со своим вьетнамским коллегой - начальником Генштаба Вьетнамской народной армии генерал-полковником Фан Ван Зянгом.

Футбол Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо» Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.

Экономика ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа» Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия Сотрудники СК опрашивали задержанных под видом правозащитников «Агоры» Сотрудники Следственного комитета (СК) России под видом правозащитников «Агоры» опрашивали задержанных после акции протеста 10 августа, об этом сообщили в Facebook журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова и в Instagram маркетолог Зинаида Гилязова.

Шоу-бизнес Бузова назвала себя блокадницей Российская певица и телеведущая Ольга Бузова назвала себя блокадницей, чем вызвала раздражение пользователей социальных сетей.

Кино Появился первый трейлер фильма «Маленькие женщины» Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале в YouTube первый трейлер фильма «Маленькие женщины».

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

Армия и оружие В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.