Футбол
Санчес повздорил с 17-летним игроком «Манчестер Юнайтед» на тренировкеSoccer.ru вчера в 11:24
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес лишь недавно приступил к тренировкам после полученной травмы на Кубке Америки. Как сообщают английские СМИ, на последнем занятии у чилийского футболиста случился конфликт с 17-летним игроком манкунианцев Мэйсоном Гринвудом.
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Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
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Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Гаджеты
Название смартфона iPhone 11 Pro подтверждено
Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), который неоднократно публиковал эксклюзивную информацию о новинках компании Apple, подтвердил название нового флагманского смартфона iPhone.
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Религия
Православные пензенцы празднуют Медовый Спас
14 августа, в праздник Происхождения (изнесения) честных древ животворящего креста Господня, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил литургию в Воскресенской церкви при епархиальном управлении, сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
Обновлено в 07:57
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
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Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Чистая прибыль «Новатэка» по РСБУ в I полугодии выросла на 32%
Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 93,263 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 08:51
Энергетика
Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа
Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Японии застрелили медведя, заглянувшего в город
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике
Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Глава Генштаба ВС РФ провел встречу с коллегой из Вьетнама
Военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама за последнее время заметно активизировалось, заявил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе встречи со своим вьетнамским коллегой - начальником Генштаба Вьетнамской народной армии генерал-полковником Фан Ван Зянгом.
Обновлено в 05:51
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Армен Джигарханян госпитализирован
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Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Наука
Российские ученые нашли способ остановить рак легких
Обновлено 12 августа в 08:37
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Экономика
ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Сотрудники СК опрашивали задержанных под видом правозащитников «Агоры»
Сотрудники Следственного комитета (СК) России под видом правозащитников «Агоры» опрашивали задержанных после акции протеста 10 августа, об этом сообщили в Facebook журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова и в Instagram маркетолог Зинаида Гилязова.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Бузова назвала себя блокадницей
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова назвала себя блокадницей, чем вызвала раздражение пользователей социальных сетей.
Обновлено вчера в 10:24
Кино
Появился первый трейлер фильма «Маленькие женщины»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале в YouTube первый трейлер фильма «Маленькие женщины».
Обновлено в 07:50
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО
Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Анкара подтвердила данные о прибытии военных США
Ранее Турция и США провели переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии Минобороны Турции подтвердило факт прибытия в провинцию Шанлыурфа шести военных из США, которые будут участвовать в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, сообщает РИА Новости.
Обновлено 12 августа в 10:55