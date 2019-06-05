Футбол
Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»Soccer.ru вчера в 16:35
Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом. Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.
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Общество
В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Футбол
Артем Дзюба встал на ворота в сборной России
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал фотографию с тренировки национальной команды.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины
Как рассказали источники «Известий» в партиях, единый список должен возглавить Юрий Бойко.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Ростовчанка Ирина Безрукова не хочет ехать на «Кинотавр» за свой счет
Уроженка Ростова актриса Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр». Это уже второй фестиваль, который пропускает актриса добровольно.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Полиция Японии захватила крупнейшую в истории страны партию наркотиков
Полиция Япония захватила крупнейшую партию синтетических наркотиков в истории страны.
Обновлено в 00:08
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Под Омском перезахоронили останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Сирийская армия успешно возобновила наступление
Обновлено 03 июня в 08:23
Происшествия
В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing
В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 02:16
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Госдеп предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР режима санкций
Госдеп США предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР санкционного режима, следует из сообщения на сайте программы Rewards for Justice, организованной ведомством.
Обновлено в 01:45
Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Космос
Астрономы пожаловались, что спутники Илона Маска мешают им работать
Целый рой из 60 спутников Starlink, которые Илон Маск запустил на околоземную орбиту 23 мая, символизировал не только начало новой эры спутникового интернета, но и изменил ночное небо, добавив на нем то, чего ранее наблюдать не приходилось.
Обновлено в 00:21
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Эксперты назвали Красноярский край, а также Оренбургскую, Нижегородскую, Иркутскую, Свердловскую и Челябинскую области самыми грязными регионами России.
Обновлено в 02:14
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
«Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.
Обновлено 03 июня в 15:23
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:09
Экономика
«Не все приветствуют частных инвесторов»
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев о новых сделках, китайских товарищах и арабских принцах Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует в рамках грядущего Петербургского экономического форума подписать соглашения на несколько сотен миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Абоненты оплатили отмену роуминга
На фоне отмены роуминга увеличение выручки операторов замедлилось, но, если они не станут снова развязывать ценовых войн, темпы роста их мобильно-сервисных доходов сохранятся на уровне 1–3%, не считая Tele2, который пока сохраняет двухзначные темпы, рассуждает он.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
«Роскосмос» подтвердил, что в РКК «Энергия» проникли похитители
В «Роскосмосе» подтвердили «Интерфаксу», что на майские праздники на территорию Ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве проникли посторонние лица, полиция проводит доследственную проверку.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Госдеп предупредил об угрозе «возрождения» ИГ в Ираке и Сирии
В «спящих ячейках» на территории Сирии и Ирака остаются десятки тысяч террористов, поэтому террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) может вернуться, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Эрдоган подтвердил намерение получить С-400
Обновлено вчера в 02:54
Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено 03 июня в 19:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36