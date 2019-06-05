Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»Soccer.ru вчера в 16:35

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом. Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.

Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»

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