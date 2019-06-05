Футбол
Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»Soccer.ru вчера в 16:35
Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом. Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.
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В Петербурге 10-летний мальчик погиб при падении из окна
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Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:36
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Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы
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Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
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Политика
В России начнут разработку аналога «Мистраля»
Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.
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Футбол
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Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар примет участие в домашнем Кубке Америки, несмотря на обвинения в изнасиловании, заявил глава Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло.
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Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
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Происшествия
В Ростове задержали банду лжериэлторов
В Ростовской области сотрудниками правоохранительных органов были задержаны семь человек, которых подозревают в мошенничестве с недвижимостью.
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Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
Обновлено 03 июня в 20:32
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
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Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Экономика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Музыка
«Ленинград» выпустил новый клип
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 03:02
Происшествия
Полиция Японии захватила крупнейшую в истории страны партию наркотиков
Полиция Япония захватила крупнейшую партию синтетических наркотиков в истории страны.
Обновлено в 00:08
Технологии
Пилотные зоны 5G появятся в «Москва‑Сити» и «Лужниках»
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен 27,5 ГГц) и протестировать сети на территории столичного спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-Сити», пишет в среду газета «Ведомости».
Обновлено в 03:19
Политика
Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву
В ходе состоявшейся накануне визита в Россию пресс-конференции Си Цзиньпин ответил на вопросы российских журналистов.
Обновлено в 03:17
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе
Обновлено в 03:20
Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
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Армия и оружие
Шойгу отметил крайне напряжённую обстановку на границах СНГ
Военно-политическая обстановка на границах СНГ остаётся крайне напряжённой, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
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Авто
Китайскому клону Jeep Wrangler добавили роскоши
Напомним, дизайн BJ40 во многом заимствован у легендарного Jeep Wrangler.
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Происшествия
Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе
Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.
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Хоккей
Он вывел свою команду в плей-офф и подрался с Овечкиным
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Футбол
Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено
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Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
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Экономика
Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж
Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.
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