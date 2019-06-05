Футбол

Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»Soccer.ru вчера в 16:35

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом. Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.
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Алексис Санчес может перейти в «Атлетико»

Спорт-Экспресс00:09

«Атлетико» провел переговоры с агентом Санчеса

Советский спортвчера в 17:45

«Атлетико» проявляет интерес к Алексису Санчесу

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RT на русскомвчера в 15:25

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Матч ТВвчера в 14:26

СМИ: В «Атлетико» нашли замену Гризманну

Sportbox.RUвчера в 14:26

«Атлетико» рассматривает Санчеса в качестве возможной замены Гризманну

Чемпионатвчера в 16:16
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Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
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