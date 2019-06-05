Футбол
Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»Soccer.ru вчера в 16:35
Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом. Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.
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Авто
АвтоВАЗ подтвердил работу над новым поколением Lada 4x4
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Россия оспорила в Швейцарии решение по иску «Укрнафты»
Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по иску «Укрнафты» и других компаний, сообщила Минюст РФ.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
На сайте столичной мэрии в открытом доступе выложены домашние адреса нескольких тысяч офицеров Службы внешней разведки
На онлайн-справочнике федеральных и московских органов власти Mosopen.ru выложены документы, подписанные тогда еще мэром Москвы Юрием Лужковым, о передаче на баланс Москвы семи домов Службы внешней разведки.
Обновлено в 00:00
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, согласно итогам весеннего экологического рейтинга общественной организации "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:07
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено вчера в 10:04
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
США ужесточили санкции в отношении Кубы
США усилили санкции в отношении Кубы, сообщается на сайте американского Минфина.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
"По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
На Савушкина из-за прорыва трубы фонтан с водой повредил автомобили
На улице Савушкина на парковке у ТК "Меркурий" рядом с домом № 141 забил фонтан с водой из-за прорыва трубы.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским выезжать за границу
Законопроект об ограничении выезда полицейских за границу был внесен в Госдуму экс-депутатом ЛДПР Дмитрием Носовым в 2015 году.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста Жукова
Обновлено вчера в 15:06
Футбол
Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании
Суд прекратил рассмотрение иска в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду, обвиненного в изнасиловании, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Из-за парня две девушки из Бийска заставили школьницу пить из лужи
Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 13:57
Здоровье
У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью
В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Подземный пожар в Киселевске рядом с жильём. Люди эвакуируются
Сегодня, 4 июня на месте эндогенного пожара были начаты работы. Слой земли над местом возгорания снят.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Названо место возможного начала вооруженного конфликта России и США
Еще один вариант – произойдет новый кризис, например, в Белоруссии или в другом «регионе между НАТО и Россией».
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Кличко предложил Саакашвили ключевую должность в партии УДАР
Предложение бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать председателем УДАРа внёс лидер этой партии, киевский мэр Виталий Кличко, опубликовав видеообращение в Facebook.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
В США заявили об угрозе их преимуществу в космосе со стороны России
Кандидат на пост главы Космического командования США Джон Реймонд заявил, что Россия стремительно наращивает свой потенциал в космосе, в то время как американское преимущество сокращается.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Ксения Бородина разнесла фанатов после оскорблений в адрес дочери
Обновлено вчера в 19:25
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено вчера в 22:36
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 09:52