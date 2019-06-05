Футбол

Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»Soccer.ru вчера в 16:35

Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом. Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Алексис Санчес может перейти в «Атлетико»

Спорт-Экспресс00:09

«Атлетико» провел переговоры с агентом Санчеса

Советский спортвчера в 17:45

«Атлетико» проявляет интерес к Алексису Санчесу

Sport24.ruвчера в 14:04

СМИ: «Атлетико» заинтересовался футболистом МЮ Санчесом

RT на русскомвчера в 15:25

СМИ: В «Атлетико» нашли замену Гризманну

Матч ТВвчера в 14:26

СМИ: В «Атлетико» нашли замену Гризманну

Sportbox.RUвчера в 14:26

«Атлетико» рассматривает Санчеса в качестве возможной замены Гризманну

Чемпионатвчера в 16:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Энергетика

Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Экономика

Уволенный за критику «Газпрома» аналитик нашел новую работу

Бывший аналитик Sberbank CIB Александр Кудрин, уволенный после критики «Газпрома», устроился на новую работу — в инвестиционную компанию «Атон», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Экономика

«Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города»

Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
Обновлено в 06:10
Политика

Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Найденного в пакете на Гжатской улице младенца убийца задушил руками

Следователи смогли установить причину смерти новорожденного мальчика, труп которого нашли в парке на Гжатской улице в полиэтиленовом пакете.
Обновлено в 06:27
Футбол

«Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила об отставке главного тренера клуба Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:31
Общество

Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома

Обновлено в 06:07
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Политика

В Челябинской области назначили нового главу УФСБ

С 2014 по 2016 год был первым заместителем начальника УФСБ России по Челябинской области, а затем руководителем УФСБ России по Пензенской области, сообщает пресс-служба челябинского управления ФСБ.
Обновлено в 04:35
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной

Обновлено вчера в 23:51
Интернет

Самарский проект «бесконечных флешек» закрыли

Самарский создатель Flashsafe Алексей Чуркин объявил о закрытии проекта.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили титула чемпиона

Украинского боксера Александра Усика лишили полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе.
Обновлено в 05:58
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов

Минприроды обсуждает введение системы скидок в торговых сетях для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика, передает ТАСС.
Обновлено в 05:44
Авто

АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Космос

Разработан новый метод 3D-реконструкции взрывных явлений на Солнце

Обновлено в 05:00
Авто

Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения

Kia после череды спайшотов опубликовала первое официальное фото модели XCeed, которую в компании назвали стильной и выразительной альтернативой привычным кроссоверам.
Обновлено в 05:25
Авто

В России стартуют продажи нового кроссовера Haval F7

Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 04:02
Гаджеты

Легендарные фотоаппараты «Зенит» возвращаются на российский рынок

Новая модель легендарного советского фотоаппарата «Зенит М» поступила в продажу.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

На Кольцевой автодороге в Петербурге произошла массовая авария

Четыре легковых автомобиля столкнулись в среду на 67-м километре Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35

Обновлено в 02:21
Спорт

Японские фанатки признались Плющенко в любви на русском

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фотографию с японскими любительницами фигурного катания с плакатами, на которых написана его фамилия.
Обновлено в 04:25
Футбол

«СКА-Хабаровск» покинули 9 футболистов

Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Шойгу: Обстановка на границах СНГ остается крайне напряженной

Беспрецедентная военная активность НАТО на границах СНГ, разрушение стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы и противодействие от мобильных отрядов международных террористов стали основными темами заседания совета министров обороны государств-участников СНГ, которое прошло на побережье Черного моря в Анапе.
Обновлено в 06:33
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексис Санчес
Чилийский футболист
Чилийский футболист, нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Чили. Лучший бомбардир в истории сборной Чили.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное