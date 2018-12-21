Футбол

Санчес и Рохо делали ставки на увольнение Моуринью
Бомбардир.ру
00:00

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес и Маркос Рохо заключили пари друг с другом. Игроки поспорили на 20 тысяч фунтов стерлингов, что Жозе Моуринью отправят в отставку. 18 декабря португальский специалист был уволен.
Бомбардир.ру00:00

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СМИ: Игроки «МЮ» поспорили на деньги, уволят ли Моуринью

Матч ТВ02:36

СМИ: Игроки «МЮ» поспорили на деньги, уволят ли Моуринью

Sportbox.RU02:36

The Sun: Санчес и Рохо поспорили на 22 тысячи евро, что Моуринью выгонят из «МЮ»

Eurosport.ru00:26

В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью

Газета.Ruвчера в 23:18

СМИ: А. Санчес выиграл у Рохо $ 25 тыс., поставив на увольнение Моуринью

Чемпионатвчера в 22:47

СМИ: Санчес выиграл у Рохо пари на увольнение Моуринью

Спорт-Экспрессвчера в 23:25

Игрок «МЮ» выиграл у своего одноклубника £20 тысяч, поставив на увольнение Моуринью

Sport24.ru00:34
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Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Клопп: «„Манчестер Сити“ не показывает и тени слабости»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о ближайшем преследователе "красных" в чемпионате Англии – "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 23:37
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Манджукич ведет переговоры о новом контракте с «Ювентусом»

Как сообщает Tuttosport, 32-летний хорват завершает переговоры по новому соглашению с "Ювентусом" – сторонам осталось уладить некоторые детали сделки, в частности, ведется обсуждение продолжительности договора.
Обновлено в 03:17
Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар кардинально сменил имидж

Обновлено в 02:47
Футбол

Лукаку по семейным обстоятельствам покинул «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, скорее всего, пропустит два ближайших матча своей команды по семейным обстоятельствам.
Обновлено в 02:54
Футбол

Моуринью может возглавить «Баварию»

Недавно уволенный из «Манчестер Юнайтед» португальский специалист Жозе Моуринью в ближайшее время может возглавить «Баварию», сообщает Don Balon.
Обновлено вчера в 18:09
Футбол

Защитник «Браги» попал в сферу интересов российских клубов

Защитник португальской "Браги" Пабло Сантос попал в сферу интересов российских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:40
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Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
Обновлено вчера в 18:47
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Маевский может вернуться в Россию

Бывший полузащитник "Анжи" Иван Маевский может вернуться в Россию.
Обновлено в 02:10
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Прядкин опроверг слухи об уходе с поста главы РПЛ

В интервью «RT на русском» функционер объяснил свое решение, а также опроверг разговоры о том, что может уйти с поста главы РПЛ.
Обновлено в 02:50
Футбол

Видаль: был немного раздражён, когда мало играл

Каждый игрок всегда хочет выходить на поле и играть важную роль в команде.
Обновлено в 04:02
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Казанский «Зенит» обыграл бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов. В мае этого года казанская команда победила в финале турнира «Любе Чивитанову».
Обновлено вчера в 16:39
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«Арсенал» может в январе отдать Озила в аренду

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть команду в зимнее трансферное онко.
Обновлено вчера в 20:47
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«Монако» попробует подписать Фабрегаса

Руководство "Монако" хочет усилить свой состав с помощью хавбека "Челси" Сеска Фабрегаса.
Обновлено вчера в 10:41
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Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено вчера в 15:26
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Маркос Рохо
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, защитник клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины. Выступает на позициях центрального и левого защитника. Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года.
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