Футбол

Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ»Soccer.ru 08:32

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признался, что по-прежнему верен английскому клубу. Ранее ходило множество слухов, что форвард может покинуть команду. Я хочу и дальше проявлять свою любовь к футболу.
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Алексис Санчес: «Клянусь, когда я был маленьким, мне уже нравился „Манчестер Юнайтед“»

Матч ТВ10:56

Алексис Санчес: «Клянусь, когда я был маленьким, мне уже нравился „Манчестер Юнайтед“»

Sportbox.RU10:56

Алексис Санчес: «С детства болел за „Манчестер Юнайтед“. Хочу выиграть с клубом трофей»

Спорт-Экспресс10:37

Санчес поклялся в любви к «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру10:01

Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ»

Soccer.ru08:32

Санчес: «Хочу сделать фанатов „МЮ“ по-настоящему счастливыми, приносить им радость»

Бомбардир.ру11:18
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Политика

Губернатор Челябинской области объявил об отставке

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом

Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы

В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева

Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Футбол

Испанский реабилитолог присоединился к «Ростову»

Испанский реабилитолог Уго Огандо Береа будет работать в "Ростове", сообщает официальный сайт российской команды.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка

По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Экономика

Банк России выпустил игру «Тайна потерянной копилки» для детей

Банк России сообщил о том, что вышла игра «Тайна потерянной копилки», которая, как ожидается, сможет научить детей основам финансовой грамотности.
Обновлено в 09:51
Политика

Назарбаев назвал своего преемника

Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря об и. о. главы государства Касым-Жомарте Токаеве, заявил, что этому человеку можно доверить управление страной.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

70-летний Валерий Леонтьев хочет стать отцом и ищет суррогатную мать

Как рассказал "Комсомолке" бывший администратор Леонтьева Александр Богданович, 70-летний Казанова в последние годы занят поиском суррогатной матери для своего ребенка.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой

Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

47-летняя Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о беременности

47-летняя телезвезда подарила своему супругу, хоккеисту Игорю Макарову, дочь Машу. После родов Лера полностью окунулась в материнство.
Обновлено в 05:27
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Общество

В России изменят правила продажи бензина

Минпромторг РФ подготовил документы, согласно которым в России ужесточат правила продажи бензина и дизельного топлива, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 03:31
Гаджеты

Xiaomi увеличит стоимость следующих смартфонов Redmi

Во время вчерашней конференции в Пекине, где Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi 7 и беспроводные наушники Redmi AirDots, вице-президент компании и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) подтвердил, что в будущем китайский производитель будет выпускать дорогие мобильные устройства.
Обновлено в 08:10
Авто

В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia

Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Экономика

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%

Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика

МТС снизила оценку затрат на «закон Яровой»

Оператор МТС снизил оценку затрат, необходимых для исполнения «закона Яровой», на 10 млрд руб. в течение пяти лет, следует из сообщения компании по результатам финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено в 09:57
Экономика

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Политика

Порошенко заявил о попытке РФ сорвать выборы на Украине

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия пытается сорвать выборы в стране. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Обновлено в 09:56
Транспорт

Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн

Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

Тележурналист Инна Карпушина возглавила пресс-службу Смольного

Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Общество

Власти Москвы определили еще пять стартовых площадок для реновации

Обновлено в 09:53
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Матвиенко рассказала об обмене парламентскими делегациями России и США

Председатель Совфеда ФС России Валентина Матвиенко заявила о невозможности работы парламентских делегаций Москвы и Вашингтона в сложившейся ситуации.
Обновлено в 10:10
Общество

Королева Елизавета II впервые вышла в свет вдвоем с Кейт Миддлтон

Королева Елизавета II впервые вышла в свет с Кейт Миддлтон.
Обновлено в 11:13
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика

Порошенко озвучил план по возвращению Крыма

План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.
Обновлено в 00:35
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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