Футбол
Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ»Soccer.ru 08:32
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признался, что по-прежнему верен английскому клубу. Ранее ходило множество слухов, что форвард может покинуть команду. Я хочу и дальше проявлять свою любовь к футболу.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом
Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы
В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева
Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Футбол
Испанский реабилитолог присоединился к «Ростову»
Испанский реабилитолог Уго Огандо Береа будет работать в "Ростове", сообщает официальный сайт российской команды.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Экономика
Банк России выпустил игру «Тайна потерянной копилки» для детей
Банк России сообщил о том, что вышла игра «Тайна потерянной копилки», которая, как ожидается, сможет научить детей основам финансовой грамотности.
Обновлено в 09:51
Политика
Назарбаев назвал своего преемника
Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря об и. о. главы государства Касым-Жомарте Токаеве, заявил, что этому человеку можно доверить управление страной.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
70-летний Валерий Леонтьев хочет стать отцом и ищет суррогатную мать
Как рассказал "Комсомолке" бывший администратор Леонтьева Александр Богданович, 70-летний Казанова в последние годы занят поиском суррогатной матери для своего ребенка.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
47-летняя Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о беременности
47-летняя телезвезда подарила своему супругу, хоккеисту Игорю Макарову, дочь Машу. После родов Лера полностью окунулась в материнство.
Обновлено в 05:27
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Общество
В России изменят правила продажи бензина
Минпромторг РФ подготовил документы, согласно которым в России ужесточат правила продажи бензина и дизельного топлива, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 03:31
Гаджеты
Xiaomi увеличит стоимость следующих смартфонов Redmi
Во время вчерашней конференции в Пекине, где Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi 7 и беспроводные наушники Redmi AirDots, вице-президент компании и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) подтвердил, что в будущем китайский производитель будет выпускать дорогие мобильные устройства.
Обновлено в 08:10
Авто
В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia
Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Экономика
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%
Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика
МТС снизила оценку затрат на «закон Яровой»
Оператор МТС снизил оценку затрат, необходимых для исполнения «закона Яровой», на 10 млрд руб. в течение пяти лет, следует из сообщения компании по результатам финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено в 09:57
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Политика
Порошенко заявил о попытке РФ сорвать выборы на Украине
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия пытается сорвать выборы в стране. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Обновлено в 09:56
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Матвиенко рассказала об обмене парламентскими делегациями России и США
Председатель Совфеда ФС России Валентина Матвиенко заявила о невозможности работы парламентских делегаций Москвы и Вашингтона в сложившейся ситуации.
Обновлено в 10:10
Общество
Королева Елизавета II впервые вышла в свет вдвоем с Кейт Миддлтон
Королева Елизавета II впервые вышла в свет с Кейт Миддлтон.
Обновлено в 11:13
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика
Порошенко озвучил план по возвращению Крыма
План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.
Обновлено в 00:35