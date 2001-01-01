Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ»Soccer.ru 08:32

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признался, что по-прежнему верен английскому клубу. Ранее ходило множество слухов, что форвард может покинуть команду. Я хочу и дальше проявлять свою любовь к футболу.

Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ»

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