Футбол

Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ»Soccer.ru вчера в 08:32

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признался, что по-прежнему верен английскому клубу. Ранее ходило множество слухов, что форвард может покинуть команду. Я хочу и дальше проявлять свою любовь к футболу.
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Алексис Санчес: «Хочу выигрывать трофеи и сделать болельщиков „МЮ“ счастливыми»

Sports.ruвчера в 23:44

Алексис Санчес: «Клянусь, когда я был маленьким, мне уже нравился „Манчестер Юнайтед“»

Матч ТВвчера в 10:56

Санчес: «Хочу сделать фанатов „МЮ“ по-настоящему счастливыми, приносить им радость»

Бомбардир.рувчера в 11:18

Алексис Санчес: «С детства болел за „Манчестер Юнайтед“. Хочу выиграть с клубом трофей»

Спорт-Экспрессвчера в 10:37

Санчес поклялся в любви к «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.рувчера в 10:01

Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ»

Soccer.ruвчера в 08:32

Алексис Санчес: «Клянусь, когда я был маленьким, мне уже нравился „Манчестер Юнайтед“»

Sportbox.RUвчера в 10:56
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Общество

Финляндия стала самой счастливой страной в мире

Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено вчера в 17:14
Музыка

Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме

Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.
Обновлено вчера в 03:35
Финансы

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Технологии

Блогера Соболева не позвали в новую соцсеть «Аура»

Обновлено вчера в 11:37
Общество

ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Общество

Изобретатель, которого встретили в очереди за бесплатной едой, воюет с депутатами за звание ветерана

«Изобретатель СССР стоит в очереди за бесплатным супом» — под такими заголовками вышли десятки публикаций с его фотографией.
Обновлено вчера в 23:34
Наука

Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде

Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.
Обновлено вчера в 18:41
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом

Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено вчера в 11:09
Наука

Впервые женщина завоевала «Нобелевскую премию по математике»

Впервые женщина завоевала "Нобелевскую премию по математике" Главная математическая премия мира присуждена американке Карен Уленбек.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана

Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие

МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729

Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия

В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником

Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Присяжные в США признали средство от сорняков вызывающим рак

Присяжные в федеральном суде Сан-Франциско признали, что средство для борьбы с сорняками Roundup компании Bayer способствует появлению у человека онкологических заболеваний, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:06
Хоккей

ЦСКА обыграл «Динамо» в серии второго раунда плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» уступило ЦСКА со счетом 1:2 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 15:15
Политика

Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

В Кемерове загорелась автобаза с 40 автобусами

Поздно вечером 19 марта в Кемерове в ООО «АТП Сибтехсервис-1», которое находится на проспекте Шахтёров, произошёл серьёзный пожар.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов впервые вышли в свет

Обновлено вчера в 18:31
Политика

Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии

Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 15:42
Технологии

В России создали программу для борьбы с воровством бензина на заправках

В личном кабинете платформы «Benzuber для бизнеса» компании могут ввести телефоны своих водителей и установить различные лимиты по видам топлива, сетям АЗС и даже дням и времени для заправки.
Обновлено вчера в 10:38
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено вчера в 13:28
Космос

Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент

Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:47
Наука

Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды

Обновлено вчера в 05:20
Экономика

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:24
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Чилийский футболист, нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Чили. Лучший бомбардир в истории сборной Чили.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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