Футбол
Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ»Soccer.ru вчера в 08:32
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признался, что по-прежнему верен английскому клубу. Ранее ходило множество слухов, что форвард может покинуть команду. Я хочу и дальше проявлять свою любовь к футболу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Алексис Санчес: «Хочу выигрывать трофеи и сделать болельщиков „МЮ“ счастливыми»
Sports.ruвчера в 23:44
Санчес: «Хочу сделать фанатов „МЮ“ по-настоящему счастливыми, приносить им радость»
Бомбардир.рувчера в 11:18
Алексис Санчес: «С детства болел за „Манчестер Юнайтед“. Хочу выиграть с клубом трофей»
Спорт-Экспрессвчера в 10:37
Алексис Санчес: «Клянусь, когда я был маленьким, мне уже нравился „Манчестер Юнайтед“»
Sportbox.RUвчера в 10:56
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:02, Ашберн
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной в мире
Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено вчера в 17:14
Музыка
Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме
Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.
Обновлено вчера в 03:35
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Технологии
Блогера Соболева не позвали в новую соцсеть «Аура»
Обновлено вчера в 11:37
Общество
ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Изобретатель, которого встретили в очереди за бесплатной едой, воюет с депутатами за звание ветерана
«Изобретатель СССР стоит в очереди за бесплатным супом» — под такими заголовками вышли десятки публикаций с его фотографией.
Обновлено вчера в 23:34
Наука
Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде
Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.
Обновлено вчера в 18:41
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено вчера в 11:09
Наука
Впервые женщина завоевала «Нобелевскую премию по математике»
Впервые женщина завоевала "Нобелевскую премию по математике" Главная математическая премия мира присуждена американке Карен Уленбек.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729
Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником
Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Присяжные в США признали средство от сорняков вызывающим рак
Присяжные в федеральном суде Сан-Франциско признали, что средство для борьбы с сорняками Roundup компании Bayer способствует появлению у человека онкологических заболеваний, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:06
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» в серии второго раунда плей-офф КХЛ
Московское «Динамо» уступило ЦСКА со счетом 1:2 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставку
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавил Челябинскую область в январе 2014 года в качестве временно исполняющего обязанности, а в сентябре того же года победил на выборах.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В Кемерове загорелась автобаза с 40 автобусами
Поздно вечером 19 марта в Кемерове в ООО «АТП Сибтехсервис-1», которое находится на проспекте Шахтёров, произошёл серьёзный пожар.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии
Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 15:42
Технологии
В России создали программу для борьбы с воровством бензина на заправках
В личном кабинете платформы «Benzuber для бизнеса» компании могут ввести телефоны своих водителей и установить различные лимиты по видам топлива, сетям АЗС и даже дням и времени для заправки.
Обновлено вчера в 10:38
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено вчера в 13:28
Космос
Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент
Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:47
Наука
Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды
Обновлено вчера в 05:20
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:24