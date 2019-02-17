Футбол

Санчес: Моуринью создал нездоровую атмосферу в «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 04:09

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес отметил, что при бывшем главном тренере Жозе Моуринью в английской команде установилась нездоровая атмосфера.
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Алексис Санчес: Я такой игрок, который теряет яркость, если остается без мяча

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Алексис Санчес: «Моуринью — один из лучших тренеров в мире, но…»

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Санчес: «Сульшер не давал мне четких указаний, но я знаю, что нужно делать»

Soccer.ru02:31

Санчес: Моуринью создал нездоровую атмосферу в «Манчестер Юнайтед»

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Алексис Санчес: «Моуринью – один из лучших тренеров в мире, но в команде была нездоровая атмосфера»

Спорт-Экспресс03:48

Алексис Санчес: «Атмосфера в „Манчестер Юнайтед“ при Моуринью была нездоровой»

Sport24.ru03:29

Алексис Санчес: «Моуринью – один из лучших тренеров в мире»

Sports.ru03:58
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