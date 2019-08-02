Футбол
«Сан-Паулу» представил Дани Алвеса. На стадион пришли 45 тысяч человекSoccer.ru 07:48
Состоялась презентация защитника Дани Алвеса в качестве футболиста "Сан-Паулу". На домашнем стадионе команды собралось 45 тысяч болельщиков. Игрок поцеловал эмблему клуба, опустившись на колени.
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Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Гаджеты
Samsung презентовала новый процессор Exynos 9825 для Galaxy Note 10
Напомним, в Galaxy S10 используется другая модель процессора — Exynos 9820, которая производится по 8 нм технологии.
Обновлено в 06:36
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с израильским спутником
Ракета-носитель Falcon 9 была запущена в США с израильским коммуникационным спутником Amos-17, трансляцию пуска вела компания SpaceX.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 05:40
Происшествия
На тюменской ферме тысяча свиней погибла от удара током
В небольшом селе Сединкино на юго-востоке Тюменской области погибло около тысячи свиней.
Обновлено в 08:12
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Технологии
Yota запускает продажу сим-карт в «Пятерочке»
Компания Yota запускает продажу сим-карт с возможностью самостоятельной регистрации клиентов.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва
Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.
Обновлено в 07:37
Финансы
Цена золота превысила $1,5 тыс. впервые с апреля 2013 года
В последний раз золото торговалось выше отметки в $1,5 тыс. в апреле 2013 года.
Обновлено в 07:15
Политика
Для российских школьников создали детскую Конституцию в стихах
Детям расскажут основные положения главного закона страны в более легкой форме Российским школьникам помогут ознакомиться с положениями Конституции, представив ее облегченную для восприятия версию, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 03:15
Политика
Глава ЦИК заявила об устаревшем механизме сбора подписей за кандидатов
Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Обновлено в 08:36
Наука
Учёные рассказали о влиянии кофе и алкоголя на сон
Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США пришли к выводу, что компоненты кофе снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний.
Обновлено в 08:36
Экономика
Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу
Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Общество
Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля
Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:54
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:21
Политика
Зюганов рассказал о миллиардах для организаторов протестов в Москве
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на расследовании фактов финансирования из-за рубежа организаторов протестов в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.
Обновлено в 06:47
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от комбината питания к Киркорову о взыскании 81889 руб. Он будет рассмотрен в упрощенном порядке без вызова сторон и судебного заседания.
Обновлено в 06:34
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Евсеев перешел в «Ротор»
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири
В Иркутской области выявлены попытки устраивать лесные пожары с целью скрыть незаконные вырубки, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
Обновлено вчера в 07:31